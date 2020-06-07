六四旺角堵路 兩被告准保釋 官：有冇考慮行為傷咗人心？

控擾亂秩序襲警 有警骨折

報稱送貨員的劉雨釗（55歲）和報稱無業的曾子良（55歲）各被控於今年6月4日，在九龍亞皆老街與砵蘭街交界，於公眾地方作出擾亂秩序的行為，即用障礙物堵路。報稱學生的曾勁麟（21歲）被控襲擊警員A。據了解，當晚有人揮動旗幟和高叫口號，首被告及次被告曾用欄杆堵路，第三被告掟雪糕筒，致警員腰部受傷。當晚另有警員骨折和頭部裂傷，需縫針治理。警方事後拘捕4人，其中一名70歲男子准保候查。

官：相關畫面重複又重複

署理主任裁判官嚴舜儀在庭上一度激動說，有人因為事件受傷，相關畫面近幾個月「重複又重複」，不相信被告和其家人不知道發生什麼事，並問：「社會見到，個心會唔會痛？有冇考慮自己嘅行為傷咗好多人個心？」

控方稱，曾子良仍在廣華醫院留醫，要求將案件押後至周三（10日）再訊。劉雨釗及曾勁麟准以3000至5000元保釋金，不准離港、須遵守禁足和宵禁令等條件保釋。

【案件編號：WKCC1668/20】