六四旺角堵路 兩被告准保釋 官：有冇考慮行為傷咗人心？

【明報專訊】6月4日晚上不少市民在各區參與六四31周年悼念活動，其間有人在旺角用雜物堵塞馬路，警方拘捕4人，當中一名70歲男子獲准保釋候查；其餘3人各被控兩項在公眾地方作出擾亂秩序的行為，以及1項襲警罪，案件昨日在西九龍裁判法院提堂。署理主任裁判官嚴舜儀（圖）說，相關畫面近幾個月「重複又重複」，把案件押後至8月3日再訊，並准其中兩名被告保釋。
控擾亂秩序襲警 有警骨折
報稱送貨員的劉雨釗（55歲）和報稱無業的曾子良（55歲）各被控於今年6月4日，在九龍亞皆老街與砵蘭街交界，於公眾地方作出擾亂秩序的行為，即用障礙物堵路。報稱學生的曾勁麟（21歲）被控襲擊警員A。據了解，當晚有人揮動旗幟和高叫口號，首被告及次被告曾用欄杆堵路，第三被告掟雪糕筒，致警員腰部受傷。當晚另有警員骨折和頭部裂傷，需縫針治理。警方事後拘捕4人，其中一名70歲男子准保候查。
官：相關畫面重複又重複
署理主任裁判官嚴舜儀在庭上一度激動說，有人因為事件受傷，相關畫面近幾個月「重複又重複」，不相信被告和其家人不知道發生什麼事，並問：「社會見到，個心會唔會痛？有冇考慮自己嘅行為傷咗好多人個心？」
控方稱，曾子良仍在廣華醫院留醫，要求將案件押後至周三（10日）再訊。劉雨釗及曾勁麟准以3000至5000元保釋金，不准離港、須遵守禁足和宵禁令等條件保釋。