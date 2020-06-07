工資補貼收表31萬 羅致光料八成僱主會申請

羅致光昨在港台節目《星期六問責》說，部分市民在填寫強積金編號時打錯編號，導致無法成功申請「保就業」計劃，提醒市民填寫資料時要小心輸入數字。他說現時政府並沒為政策定下目標，相信要到7月底至8月才會看到計劃成效，政府會比較6月受薪人數及3月時的受聘人數，希望之前無支薪員工可取得工資。

認遺漏地盤散工 周內另推援助

另外，羅致光稱本月16日會公布3月至5月的失業率，預計惡化機率高，會高於2月至4月的5.2%，但估計不會升至2003年SARS時的8.5%高位，只會維持5%至6%一段時間。他預計發放工資補貼後，將有助緩和失業率上升趨勢。

羅致光又承認保就業計劃有遺漏，雖然有不少計劃針對飲食業，但不少建造工人屬散工，只有1.2萬人屬長工，計劃未能涵蓋4萬名散工。他說發展局正研究另一途徑幫助相關的人，冀本周公布細節。

雖然未來政府經常開支將上升，但羅致光說現時未有計劃減少福利開支，將調整數項福利政策內容，包括長者生活津貼及租金津貼等。

（抗疫新階段）