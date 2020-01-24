中國駐英公使警告 英改BNO政策會有後果

「這會有後果，這是肯定的。」陳雯強調中方「相信出生於香港的香港人是中國公民」，並不認同英方計劃，但否認要威脅英方，她說：「我不是在威脅任何事情。我只是說這並非正確決定，這會破壞香港穩定、破壞英方信守承諾的形象、破壞整段關係。」

陳雯又呼籲商界支持中方做法，以阻止香港繼續「混亂」，「我們歡迎匯豐銀行（支持港區國安法立法）的立場，以及其他在港企業的決定。它們認可如果香港持續混亂則無法營商的事實，這會破壞它們的生意和破壞香港繁榮穩定」。她又宣稱有「數以百萬計」（millions of）香港居民簽聯署支持立法，「因為他們也受夠了暴力」。

路透：馬克龍向習稱正注意港情况

另外，法國愛麗舍宮官員昨向路透社稱，總統馬克龍上周五跟國家主席習近平通電話，為時1個半小時，其間提到香港問題，「總統稱他正密切注意（香港）情况，重申法方支持一國兩制原則」。但愛麗舍宮就雙方領袖通電話的官方聲明上未有提及香港。