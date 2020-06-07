良民證申請首5月增8% 教師去年安排女留學 今因國安法萌念移民

明報記者 馮樂琳

首季升幅大 5月回落

根據警方數據，今年首5個月的「良民證」申請數目有10,860宗，較去年同期的10,044宗升8%，升幅主要來自首季申請，但數字自4月、5月回落至分別1700多宗（見表），較去年下半年每月平均近3500宗大減一半。中原移民顧問董事總經理許大衛稱，5月大增的查詢者主要為初步了解可移民的地方，查詢量未能反映真正辦理移民的人數，他又指申請良民證的目的不止移民，亦有為升學、家庭團聚等。至於今年3月申請良民證的人數較多，許大衛認為是去年下半年的餘波，而移民人數會否再升，視乎個別家庭的決心，以及外國會否收緊移民政策，致令部分人想趕上尾班車。

憂日後「傳信息都要自我審查」

中學教師J女士得知要訂立「港區國安法」後，隨即萌生去意，立即報名聽移民講座，「萬一要做決定（移民），不想那時才找資料」，但10年後退休的她預計，若現時移民亦難在外地求職，故不急於移民。她稱近月的社會變化很快，憂港區國安法訂立後，言論自由受限制，「可能傳一個WhatsApp信息都要自我審查」，她更憂慮女兒一代人的生活要改變，「她的成長在Instagram，在她們的網絡世界、文化，就是什麼都可以講」。

去年6月香港爆發反修例風波，J女士已為女兒籌備赴英升大學，現獲有條件取錄，「一直覺得把女兒養大，無理由送她離開，但（去年）6月、7月發生的事令我覺得很不平安」。她稱在去年6．12、7．1見到示威者的行為，會不禁反問：「為什麼要他們（示威者）走到這一步，政府都不回應？」她又稱，接二連三見警方動武更令她心寒，不想女兒的大學生涯要「處身烽煙中」。

稱女兒以後不回港都是好事

她一直希望獨生女能成為世界公民，在外地讀書、工作吸收不同人生經驗，「但定點一定是香港」，惟面對港區國安法，她說：「女兒以後不回香港都是一件好事」。