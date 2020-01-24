14,072次雲對地閃電 10年最多

新界東閃電次數最多

根據天文台資料，截至昨午5時，本港昨錄得14,072次雲對地閃電，是2005年有紀錄以來第二多，僅次於2010年9月9日全日的14,599次。天文台高級科學主任李細明說，昨早一道低壓槽為廣東沿岸帶來大驟雨和狂風雷暴。至於為何閃電次數特別多，他解釋或因今次雨區特別強，但各區市民見到的閃電情况不一樣，與雷區有關，其中新界東閃電次數較多。

雨量方面，李細明說本港昨凌晨開始受強雨區影響，普遍地區錄得逾100毫米雨量，其中荃灣、九龍東、西貢錄得逾200毫米雨量。根據天文台紀錄，觀塘昨凌晨2時45分至3時45分錄得54至105毫米雨量紀錄，之後一小時更升至82至139毫米。

工程師疑地盤沙泥冲落雨水渠致塞

觀塘區議員李嘉達稱，他在當區一工廈4樓租倉庫擺放物資，昨晨約5時大雨經天井、露台等流入工廈內，4樓倉庫水浸，他約有100個準備派給街坊的口罩及4000張反對「港區國安法」的單張被浸濕。

近年九龍東較多工程，工程師學會土木界別顧問小組主席盧敬賢稱，不排除大雨將區內地盤泥沙冲到雨水渠造成淤塞，遇上大雨便會水浸，故地盤應在出水口堆疊沙包防止泥沙流出。近年政府為防有人撬磚，以膠水將行人路路磚間的縫隙封起，盧說封起縫隙會令雨水無法下滲，但他認為影響不大，因路面雨水會順地勢流入馬路旁的雨水渠。

今明驟雨雷暴 周中轉晴

此外，天文台預測，一道低壓槽會在未來一兩日繼續影響華南，天氣不穩定，預測今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢有時頗大；明日大致多雲，間中有驟雨，早上有幾陣雷暴，稍後雨勢減弱。隨着高空反氣旋增強，本周中期廣東沿岸天色好轉，天氣炎熱。