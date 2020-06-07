3年首黑雨 觀塘重災 隧道積水4米 馬路成河多車受困 消防四出救人

觀塘一小時雨量139毫米 全港最高

天文台於昨凌晨2時55分至5時40分發出黑色暴雨信號，其間雷暴警告、新界北部水浸特別報告、山泥傾瀉警告亦先後生效。觀塘、黃大仙及西貢於昨凌晨3時至4時，曾錄得逾100毫米雨量，其中觀塘於4時更錄得每小時139毫米雨量，為全港最高。

渠務署表示，觀塘區昨早有3宗水浸，其中觀塘消防局對開水浸可能與附近路面集水溝及附近一條行車隧道排水系統遭冲下的沙泥及雜物堵塞所致。另外，觀塘道近展亮技能發展中心、翠屏道近觀朝浸信會的兩個位置積水，渠務署人員到場前已退水，水浸原因有待調查。

水浸上車窗 小巴一度浮起

暴雨警告信號生效期間，近開源道的觀塘行車隧道有大量雨水混着沙石雜物湧入，排水口被淤塞，猶如「水池」，水深逾4米，來回行車線至昨午約5時始重開。一輛綠色專線小巴在隧道外拋錨，水位高至車窗，據悉更曾被水浮起，消防到場逐一協助被困的司機及乘客離開至安全位置。

附近福塘道亦有車輛因水浸拋錨。的士司機李先生稱，入油前順路載客到翠屏邨，其間轉入福塘道時遇上水浸，「走唔到，啲水升高咗，架車升起，一路啲水冲過嚟」。他說水位一度高及車窗，其後檢查，車廂被淹浸，尾箱亦有積水。觀塘道牛頭角巴士總站對開行人路，約6米塗有膠水的地磚被水冲毁。

鑽石山荷里活廣場對開大磡道亦有水浸，一輛由荃灣開往觀塘的小巴拋錨，司機及乘客被困，有乘客下車涉水離開。黃大仙龍翔道近彩虹邨對開有的士及平治房車拋錨，水深及小腿，消防到場救出被困司機及乘客。平治司機說駕車回家途中被水圍困，他稱雖有購買全保，惟未知黑雨下能否獲賠償。另外，將軍澳有巴士駛往馬游塘村期間，雨水及污水湧入，淹浸下層通道。

洪水湧入村屋 老夫婦一度被困

元朗洪水橋新生村一間村屋昨凌晨2時許因洪水湧入，一對年老夫婦被困，消防到場救出兩人，救護員為老翁蓋上毛氈保暖，夫婦由救護車送院治理。約半小時後，大埔魚角村一間村屋疑未有關好門，雨水湧進屋內，居民報警求援。

另外，一輛載客的士昨凌晨4時許沿九龍灣宏照道往觀塘方向行駛，另一輛消防坍塌搜救車則沿常怡道往偉業街方向行駛，兩車駛至交界時相撞，的士車頭嚴重損毁，57歲梅姓的士司機被困車內，由消防救出，連同女乘客及4名受輕傷消防員，共6人先後送院。

昨清晨5時許，寶琳路往馬游塘方向有山泥傾瀉，面積約30米乘20米的山泥塌下，有車輛被波及，警員將車推到路旁及協助清理路面。