年輕被捕者增 鄧炳強：有悔意可考慮警司警誡

消息人士：律師叫不認罪 實行難

鄧炳強昨出席民建聯圓桌會議時稱，在反修例運動期間拘捕的未成年者比例增加，由去年7、8月時未成年被捕者佔6%，近來增至三成，他呼籲年輕人不要被誤導，以為年輕便不會因犯法而被捕，或「踢保」便不會被控告，強調警方不會對違法行為視而不見。但他說，若案情不是最嚴重、被捕者有悔意及家庭支援足夠，警方會考慮用檢控以外方式，例如警司警誡，處理被捕的年輕人。

據了解，去年11月理大事件後出現大量未成年拘捕個案，警方至12月處理檢控工作時，向前線刑事警員下達信息，盡量以檢控以外形式處理未成年被捕者，例如守行為或警司警誡。但消息人士說，由於律師多忠告被捕者不要認罪，故實行有困難。他補充，即使被捕而未提堂，到警署報到時改口認罪，仍可有機會獲得以警司警誡或守行為處理。

指年輕人敵視 暫難入校宣傳

鄧炳強在會議上又提到，警方過往在校內有不少青少年工作，包括少年警訊、社區支援服務轉介等，但現時不少年輕人對警方不滿，現要重新入校園做少年警訊「未必是最有效的方法」，冀不久將來能重新入校園，協助年輕人建立正確價值觀。

教聯會會長黃均瑜說，過往警方會派人到校內舉行講座，認為警方是否重入校園需視乎個別學校情况，「未必全部都入不到」，但他認同，現時不少學生對警方印象負面，亦不排除有家長感到抗拒，校方與警方可商討合適安排。

中學校長會主席鄧振強表示，過往多由警方、學校、社工等合作在校內做法治教育。他認為現在快將接近學年結束，警方入校園做教育工作未必是好時機，認為下學年教育界及政府都需仔細討論，也需視乎年輕人是否信任警方。

（反修例風暴）