警不當語言要改善 否認過度用武

美反警暴示威 4警革職起訴

如「發生在港會同類方法處理」

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員用膝跪壓頸後不治，4名警員被革職及起訴，事件引發全國大規模反警暴示威，有警察單膝下跪。過去一年本港亦有反對警暴聲音，但至今無警員因處理示威行動失當而須停職。蕭澤頤說：「George Floyd事件涉及一條人命，如不幸地，類似事件在香港發生，我好相信我們香港（警隊）同樣會用同類方法處理。」

他反問將香港情况與美國比較是否公平，又指不想單純由電視一兩個畫面去判斷對錯，亦不同意警隊寬鬆處理警員涉違規的問題，並舉例稱北區醫院有兩名警員襲擊病人，及有警員虐打親兒，他們都被停職，稱警隊對這類個案零容忍。但他在追問下承認，至今無警員因處理示威行動失當須停職。

無警員因處理示威失當停職

有不少片段顯示警員制服示威者後繼續以警棍揮打及拖行，他說去年有警員在觀塘被𠝹頸後，同事非常緊張，行動期間戒備心強。他說，前線警員制服一個人不易，還要全面制服，否則輕則被搶犯，重則被襲擊，「不太認同是過度武力，如他不反抗，我們不需要用武力制服」。

檢控率近兩成 否認濫捕

據警方消息，截至上月29日警方在反修例示威活動共拘捕8981人，1749人被控，檢控率近兩成。對於警方被批濫捕，蕭澤頤認為純粹以起訴比率判斷是不公平的，稱有很多案件仍在調查，不同意濫捕指控。5月24日市民發起反國安法遊行、27日「大三罷」，警方兩日分別拘捕196和396人，他說警方有責任維持治安，而24日當日有人在銅鑼灣及灣仔一帶堵路縱火，有警員遭擲物、有律師被「私了」，故要制止；縱然警方已警告，仍有大批人逗留，已構成非法集結，故作拘捕。

（反修例風暴）