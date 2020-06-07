稱國安法必須 重點針對恐襲 承認沒情報顯示港會受襲

近日多個紀律部隊首長公開支持訂立港區國安法，蕭澤頤接受本報專訪時亦稱立法有迫切性。他舉例說，本港過去一年發生14宗涉及爆炸品及4宗涉及槍械的案件，顯示恐怖主義正在滋生，認為「不止香港政府，是我們整體香港人，大家都要覺醒，提高恐怖襲擊的意識」。他續稱，恐怖襲擊正是國安法所針對的其中一部分，強調這方面很重要，故認同一定要立法，以「堵塞香港維護國家安全這方面的漏洞」。

他強調，每一個先進國家都有國家安全條例，而「香港是中國一部分，這無得爭議，香港有憲制責任，我們作為警務人員，我們都要去做這件事」，形容有關責任「無得推卸」。他亦指出，目前《公安條例》也訂明，警方審批遊行集會、是否給予管制，「國家安全都是其中一個因素，這不是新事物」。

蕭澤頤認為國安法是「為人民去做」，認同條例是保護人民，反問：「你希唔希望國家安全？你希唔希望有人擔當呢個角色，去維護國家安全？你想唔想國家唔安全？你想唔想有恐怖襲擊？」

倘有爆炸案多人傷 恐襲威脅很可能升級

一旦政府提升本港恐襲威脅級別，警方會如何應對？蕭澤頤說，會加強軍裝高姿態巡邏，包括反恐部隊亦會參與，警方需即時調查並拘捕匪徒，盡快恢復公眾秩序。被問到提升恐襲威脅級別有什麼觸發點，他回應說要有清晰情報顯示香港將會成為一個受襲目標；另外，若不幸發生爆炸案，導致多人受傷，他亦相信提升威脅級別的可能非常高。對於未來兩個月會否提升級別，他稱不能預測，亦不希望發生，同時承認暫時未看到有關情報。

（反修例風暴）