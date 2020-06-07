反修例拘9000人 兩成未成年 副警務處長：如覺警察不好 應加入警隊改變

明報記者 何郁慧

稱年輕人是受害者 誤信網上抹黑警消息

據警方消息，截至5月29日拘捕了8981人，當中逾1700人未成年，比率19％。蕭澤頤說，他和絕大部分警員都視這班年輕人為「受害人」，和他們傾談後發覺他們「心地唔差，好多真係希望為香港好」，卻被網上很多錯誤消息影響對警察的看法，例如有人認為男被捕後會被毆打、女會被強姦，但他們被捕後發現並非如此。

不恨年輕人 鄙視「幕後推動者」

他亦稱許多人聽了錯誤資訊，以為年輕犯事不會被重罰，有人最終被判囚，在獄中感後悔；亦有人因犯案而憂無法追求理想職業，甚至影響家人求職。他慨嘆年輕人行動前沒有三思，認為他們真的要「停一停，諗一諗」。他說，警方不會憎恨年輕人，「反而鄙視背後推動他們出來（犯法）的人，他們的行為非常卑劣」。

反修例運動始於政治爭議，後來轉至示威者控訴「警暴」，警方被批評是政府打壓示威者的「政治工具」，雙方關係惡劣。蕭澤頤強調，無論爭取任何民主訴求，都要採和平有序方式，但示威者使用暴力，警方才要使用武力。

他列出數字，去年6至12月警方共發射16,138枚催淚彈、10,176枚橡膠彈，今年1至5月大減至分別85枚和32枚，「如果想警方唔用武力，好簡單，大家回復到舊年6月前，全部遊行示威都係和平，其實警察唔需要用武力」。

料反修例周年再有示威 續「果斷執法」

反修例周年在即，蕭澤頤料下周示威者會再上街，強調警方未來定會繼續採取果斷執法的策略，「就算當時當刻拉唔到，我追到天腳底，我都一定要拉佢」，重申要令違法者明白不能逃之夭夭，犯法有後果。

感警民關係兩極化 籲雙方誠意溝通

連場示威衝突警民對峙，蕭澤頤承認目前警民關係較去年6月前差，同時有感警民關係「兩極化」，一方面有一班人不滿警方，有仇恨；另一方面，支持警察的就更支持。對於前者，他認為要加強溝通，警方及年輕人雙方都要拿出誠意互相了解。他希望告訴他們，表達訴求亦要合法，否則會影響他人自由。

他認為，「無論你理想幾崇高，其實都要守法。你要改變當前情况，你要用一個守法方法去改變。假設你真係覺得警察唔好，你咪努力將來加入警隊去嘗試改變你覺得唔好嘅嘢囉，係咪？」被問是否願意接受曾參與反修例示威的年輕人考警察，蕭澤頤稱需看他們是否有案底。他形容，去年6月前的香港警隊擔任「養生」角色，維持治安，現在社會由「一個意外引致嚴重受傷」，警方「嘗試做一啲嘢醫好佢」。問他是否認為警方正在「治療」社會，他說警方有責任去做。

（反修例風暴）