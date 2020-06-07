蔡英文稱最大警惕 「人民可收回權力」

籲各方團結停止攻擊

中央社報道，國民黨主席江啟臣率多名中常委在高雄黨部召開記者會，感謝高雄市民給國民黨、韓國瑜服務的機會，歉疚的是沒有好好回應鄉親的期待，投票不是結束而是開始，國民黨將重新檢視、繼續深耕高雄。他又對「執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案」表示譴責與失望。

在2018年九合一選舉中敗於韓國瑜的現任台灣行政院副院長陳其邁昨形容：「雨過天晴了，又是陽光普照的一天」。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也說，罷免結果值得所有從政者警惕，面對選民付託，要永遠心存感謝，更要戒慎恐懼，在民意之前須謙卑。

中共機關報《人民日報》海外版前日已發出題為「追殺韓國瑜，民進黨醜態百出」的文章，稱韓國瑜市政成績不錯，「罷韓」再次突顯「台灣所謂的『民主政治』早已淪落為只問顏色不問對錯的『顏色政治、私心政治、騙術政治』」。

香港眾志秘書長黃之鋒在facebook表示：「台灣人今天的抉擇正是拒絕一個走進中聯辦、對中共頻頻示好的市長。」眾志常委羅冠聰則對比台港稱：「高雄變天，民主就是在政治領導不得人心時，可以把他拉下來的方法。香港特首林鄭（月娥）長年民望負數，結果呢？中共再給她更多的政治任務，繼續禍害香港。」