韓國瑜遭96%票罷免 台市長首人 韓：沒獲公平評價 罷免發起人：留民主印記

93萬贊成 2.5萬反對

同意票超當選市長得票

中央社報道，投票站於昨早8時開門，下午4時投票結束後即場點票，高雄市警局全日出動上萬警力於各票站維持秩序。前一天（5日）晚，高鐵左營、台鐵高雄站均出現返鄉人潮，有學生和市民表示是為回去投票。截至昨午5時12分，同意票已突破罷免門檻的574,996票。罷韓總部外的人熱情歡呼，開心揮舞手中旗幟、黃絲帶；在高雄四維行政中心外，韓國瑜支持者難掩傷心神色，忍不住落淚。最終結果顯示，全市共有969,259人投票，投票率42.14%，其中939,090人同意罷免韓國瑜，超過韓國瑜當選高雄市長時所得的892,545票；反對罷免的則有25,051票。同意率破96%。

韓：謝130萬人沒投票

開票達罷免門檻後，韓國瑜率市府團隊於5時半發表講話，表達他內心的「兩個感謝、三個遺憾和一個祝福」。他鞠躬感謝2018年投票給他的89萬選民，並感謝「有130萬朋友沒有出來投票」，因他們認為這是場不公平的投票。他說遺憾民進黨第二任執政將所有心思集中在「罷韓國家隊」，而自己的團隊戮力以公，防疫、雙語教育、青創等多項政策都是全台最優，卻沒得到公平評價，不停被抹黑、中傷，未來更無法繼續推動高雄招商引資的國際化道路。他最後祝福高雄發光發熱、下一任市長一樣能讓市政蒸蒸日上，祝福高雄280萬善良民眾。

韓國瑜發言時神情平靜，在場有支持者激動高呼「加油」。國民黨主席江啟臣昨亦率一級黨務主管南下高雄市黨部坐鎮，與韓國瑜共同面對結果。昨晚7時許，韓國瑜在facebook發出長文，表示不管未來有沒有工作、在哪個職位，只要能力所及，一定會為高雄鄉親出力，「一日高雄人、終生高雄心」。

罷韓團體在點票後亦召開記者會，有份發起罷韓的高雄市前文化局長、「Wecare高雄」發起人尹立等4人鞠躬致謝，稱「今天的勝利屬於高雄市民」，大家一起理性討論解決問題，讓高雄面對更好的未來。

尹立表示，希望投票的激情、衝突、對立都能過去，大家已在台灣民主發展過程中留下印記，但也看到它的脆弱，在2018年成為境外勢力操控的破口，希望在罷免案後，台灣人民可以更理性看待相關信息。

韓4年內不得參選高雄市長

根據程序，台灣中央選舉委員會預計在12日公告結果，韓國瑜當天正式解除職務，35名市府內閣也須全數跟進。行政院將指派代理市長，並於3個月內補選出新的高雄市長；而韓國瑜4年內不得再參選高雄市長。台灣《公職人員選舉罷免法》1980年制定實施以來，共有8宗中央層級罷免案進入投票，韓國瑜是首名遭罷免的直轄市長。26年前，韓國瑜擔任立委時也曾遭提出罷免，但未通過。

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