【Emily】表決開會講教材 建制泛民12:12打和 想做關鍵一票 葉劉原來無得投

張國鈞要求開特別會議討論教材問題，泛民群起反對。民主黨黃碧雲話做法不合一貫規矩同程序公義，既然已成立小組，就應該喺小組討論，無理由教育事務委員會同步安排特別會議討論。葉太最終叫大家投票決定，面對泛民群起反對，葉太話：「你們喜歡舉手就舉手、撳掣就撳掣，我咁民主，你哋又唔開心。」

葉劉：咁民主你哋又唔開心

最終大家舉手投票表決，點知表決結果係建制同泛民12比12打和，葉太突然話「加埋我13位」贊成，但副主席葉建源指出，主席係無決定性表決權。

葉太先質疑葉建源錯，之後讀出《主席手冊》有關主席表決權嘅段落，「主席或主持會議委員，享有原有表決權，但沒有決定性表決權」，然後改口話「我無投到，我亦都唔會投，只不過我話我可以投咁解啫……」葉建源隨即講明召開特別會議嘅議案無通過，葉太亦只能認同。