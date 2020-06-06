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2020年6月6日星期六
港聞二
譚耀宗：人大沒說必設駐港國安機構 稱會反映反對意見 未有民主派接觸
不談六四集會口號犯法否 「檢控要很多搜證」
大專集會論國安法 吳靄儀：社運要彰顯個人主體
刪天安門母親談港區國安法 有線：不同平台不同版本 絕無審查
逾20工會將公投罷工反國安法 醫局陣線今開大會 爭授權為社運可即行動
未隨林鄭返港 鄭若驊李家超留京
泛民杯葛內會 建制包攬中大港大8校董
區錦新兩女悼六四被扣 澳門：兩人已是集會
「坦克人」現添馬
社福「整筆撥款」顧問研究：前線薪酬低於社署標準
社工再入行 12年未達「起薪點」
足總貝鈞奇：冀國歌法起阻嚇 球迷：繼續噓
賣冒牌HPV疫苗 醫生囚4月
祿泉樓10室 12室驗渠正常 袁國勇：或抽氣扇播毒
酒吧重開禁表演 痊癒樂手無法復工
政府研推互認健康碼 與內地澳門資料不互通
譚文豪稱內地口音男跟蹤偷拍
東鐵信號測試問題 陳帆：港鐵須交報告
申抗疫基金須公司確認 旅巴司機投訴僱主索款代簽
教官榨財案 學警稱被告要求送禮「會送畀我㗎可」
亂過馬路案審91日脫罪 尼婦入稟索償律政司等600萬
遺體被錯燒 老翁無屍設靈 女兒致悼辭 責對家150人瞻仰遺容未揭出錯
上班途中遭車撞 七旬清潔工斃命
冷氣工拆工作台墮斃 警隔5小時通知傳媒
派款半年停業 40受害者2獲警錄口供 高息誘存款 找換店涉騙1300萬
收存款無領牌 大狀：涉詐騙非法集資
JUPAS浸大動畫55人爭一位
殺孫案外婆：曾擬枕頭焗死 現感孫不應死
「USA Face Mask」印假分銷商 藥房4人被捕
毁小巴玻璃捱貨車撞 醉漢臉皮幾脫落
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【Emily】表決開會講教材 建制泛民12:12打和 想做關鍵一票 葉劉原來無得投
【Emily】六四館全球眾籌 建網上分館
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【Emily】街頭神秘廣告 寄語港人互依走下去
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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