JUPAS浸大動畫55人爭一位

中六適齡人口下跌，八大JUPAS部分學科競爭情况仍激烈（見表）。以八大JUPAS首三志願計算，浸大傳理學—電影主修—動畫及媒體藝術專修競爭最為激烈，學科去年同期平均47人爭一位，今年則減少兩個學額至12個，平均55.3人爭一位。

中大幼教48爭1

申請者升逾四成

去年首設的中大幼兒教育今年有1018人申請，比去年同期升逾四成。中大稱，雖然今年聯招申請總人數較去年微跌，但申請入讀中大的首志願及Band A申請人數均較去年多，而以中大為Band A的申請人數為聯招院校中最多。

其他競爭較激烈的學科包括教大幼兒教育（38.6人）、浸大傳理學—電影主修—電影電視專修（35.7人）、浸大體育及康樂管理（32.9人）、中大健康與體育運動科學（32.5人）等，平均逾30人爭一學位。

另外，今年DSE放榜的日期暫定為下月的22日，教育局昨把「放榜三寶」——「e導航」、「升學及就業地圖」及「放榜指南針」上載至教育局的網站，畢業生、家長及學校可以透過工具搜尋本地課程資料，報讀院校的重要日程，以及DSE放榜的相關信息，為放榜日做好準備。