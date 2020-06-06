派款半年停業 40受害者2獲警錄口供 高息誘存款 找換店涉騙1300萬

明報記者 黃煒堯

本報上月底到訪位於上水新康街7號地下涉事的「中韓兌換」，該店未有開門。附近另一找換店職員表示，「中韓兌換」自4月初已沒有營業，至5月22日曾有大批市民到該找換店，於大閘貼上標語追討欠款，當時有警員到場與該批事主爭執，事後「中韓兌換」曾有職員返回店門外撕走標語。

寫欠單稱5月復派 未兌現

被騙事主何先生表示，涉事找換店去年8月開業，由姓魏中年婦、其陳姓丈夫和兒子經營，初時只會到該店兌換人民幣，但一個多月後，魏婦主動向他銷售存款儲蓄服務，稱可派發0.1%利息，每4天結算一次，以單利息計算年利率高達9厘，利息更會直接存入存戶的銀行戶口。

何先生稱因一時貪念，存入100萬元賺取利息，魏婦未有提供存款單據，首半年曾派發近50次共約5萬元利息，但今年4月突然停止派息。何欲向魏婦索回本金，對方稱周轉不靈無力退款，僅願影印自己的身分證及寫下欠單，稱5月21日前有足夠資金周轉，但最終仍未有還款。

40人追討 警限聚令驅散

何於5月22日到找換店追討，其間發現找換店於門外有另外40多名事主到場追討，方知該找換店取走高達1300萬元存款。何稱魏婦當時躲在店內報警，大批警員抵達時未有了解事件，直斥聚集事主「唔好搞事」，更威嚇以違反「限聚令」驅散。多名事主其後到上水警署助查，但何稱警方指令他任代表，僅向他一人錄口供，錄口供時多番稱「欠債唔犯法，搵差人無用」，其後事主群鼓譟，警方才向多一名事主錄取口供。

警：列求警調查 暫無人被捕

警方回應稱，5月22日接獲一店舖女負責人報案，稱與多名顧客因生意業務起爭執，警員到場曾提醒在場者有可能違反「限聚令」，經警告後已保持適當距離。警方稱同日晚上近9時，上水警署接獲8男女報案，稱曾到涉事找換店以人民幣兌換港元時，該店舖取款後未有支付港元便停業，懷疑受騙遂報案，案件暫列作「求警調查」，交大埔警區刑事調查隊第2隊跟進，暫未有人被捕。

林卓廷質疑非重案跟 促凍戶

立法會議員林卓廷認為，涉事找換店以高息引誘大量事主逾1300萬元存款後資不抵債，手法儼如「龐氏騙局」，且該找換店未持有銀行業牌照，收受存款一事是明顯涉刑事的非法集資及詐騙案件，惟警方僅向兩名事主錄口供，亦未有轉交重案組等較高層次部門跟進，質疑警方「闊佬懶理」，認為警方應把案件交予重案組或商業罪案調查科等部門，並立即凍結該找換店戶口，認真跟進案件。