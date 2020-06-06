冷氣工拆工作台墮斃 警隔5小時通知傳媒

事發前日下午約5時，46歲姓林冷氣工在駱克道33號萬通保險大廈後巷拆除一個鐵架工作台時，從兩米高工作台墮地，頭部受傷，半清醒送院，延至5時58分不治。勞工處於當晚10時半才出新聞稿通知傳媒，警方隨後於11時23分通知傳媒。勞工處昨早6時許再發新聞稿，稱對意外高度關注，已向僱主發出暫時停工通知書。

昨早8時許，死者5名親友到西區域多利亞公眾殮房認屍，其間不發一言，神色哀傷。據了解，死者未婚，與家人同住，任冷氣工多年，受聘於萬通保險大廈的管理公司，該大廈昨有職員阻止記者拍攝意外現場。本報向該公司查詢如何跟進事件，至截稿前未獲回覆。

警：尊重公眾知情權 勞工團體批受損

勞工處表示於前日下午6時49分接獲警方通知有關意外，隨後於6時57分再接獲警方來電提供相關資料，得悉意外後已即時派員到場調查，經蒐集及核實相關資料後，於晚上10時31分發新聞公告。警方則稱十分尊重公眾知情權和傳媒機構的採訪自由。當突發事件涉及公眾利益、公眾安全或重大事故時，會在符合相關法例和規定下盡快通知傳媒機構。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，延誤通報工業意外影響公眾知情權及其機構提供服務，促當局解釋原因。