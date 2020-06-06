上班途中遭車撞 七旬清潔工斃命

康文署對事件表示難過和惋惜，除聯絡有關承辦商跟進外，也會聯絡其家人致以慰問，並了解情况和需要，盡力提供所需協助。

事發昨早6時許，一輛私家車沿西貢惠民路往西貢市中心方向行駛，駛至西貢網球場對開一個過路處時，老翁從過路處右方橫過馬路，私家車收掣不及，將老翁撞飛數米外，再駛前數米始停。老翁頭部重創昏迷，救護員接報趕至把他送院搶救，最終不治。

司機涉危駕奪命被捕

涉事私家車車頭損毁，擋風玻璃碎裂及穿了一個大洞，老翁身上部分皮肉疑被玻璃削脫，殘留在擋風玻璃上。警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕26歲姓袁司機，他獲准保釋候查，7月中旬須向警方報到。

據了解，76歲死者廖錫倫育有一對已成年子女，他居於西貢甲邊朗村，任康文署轄下西貢網球場早更外判清潔工，平日習慣步行上班，同事均稱呼他「阿叔」。

於意外現場附近工作的食環署清潔工陳女士說，自己於上址工作16年，一直認為該區路面狹窄，普遍私家車高速行車，不時危及安全島上等候過路的途人，自己數年前亦曾險些捱撞。她說現時會穿上反光衣才過路，但擔心反光衣亦無助保護自己。

勞工團體促上下班遇意外有補償

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，員工上下班途中如遇上意外，一般勞工保險不會賠償，家屬只能向司機索償。她說：「上下班都是一個工作付出、一個過程，應該受到保障。」她希望上下班途中遇意外，盡快納入僱員補償範圍。