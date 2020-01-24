遺體被錯燒 老翁無屍設靈 女兒致悼辭 責對家150人瞻仰遺容未揭出錯

父遺願土葬 食環已批准

被錯誤火化的姓黃死者居於元朗，早年開設紡織廠及農埸，育有4名女子，上月初病逝，享年79歲，昨於九龍殯儀館設靈。死者女兒昨在靈堂致悼辭時提到，父親遺願是在港永久墓地土葬，並已向食環署申請土葬獲批，如今事件令其可能喪失土葬資格，亦令他們覓墓地時處處碰壁。對於事主土葬安排，食環署回應稱，上月20日收到有關殯儀館通知事件，會在可行情况下協助家屬。

「我們不孝 令父死後蒙羞」

死者女兒致辭時情緒激動，稱兩周前收到殯儀館的「震撼消息」，指其父因被認錯屍而遭火化，消息對他們非常大打擊，亦令昨日親友無法瞻仰遺容，感到非常抱歉。她語帶哽咽自責說，「我哋呢一班不孝子孫，無好好咁保護爸爸，令佢唔可以好好咁走埋最後一程，件事仲上埋報紙、電視，甚至鬼怪節目，令佢死後蒙羞，得唔到安寧」。她承諾盡力完成父親土葬的遺願，又說現時未考慮追究問題，「萬事先人為大，安息逝者為先」。

未領回骨灰

引述法醫稱無法憑骨灰辨身分

死者女兒又說，因感已火化者身分成疑，至今未領回父親的骨灰。據家屬了解，疑領錯屍的林姓家屬上月18日曾在某醫院大禮堂出殯，並舉行2.5小時基督教儀式，當時遺體安放在一個玻璃蓋的棺木內，逾150名親友曾瞻仰遺容，「但係竟然無人發現有錯，我哋無辦法相信」。她說曾聯絡本地知名法醫及海外專家，得知現時科技無法憑骨灰辨認死者身分。她呼籲當日有份出席該喪禮者聯絡他們，提供線索，例如照片、影片之類，讓他們可認領骨灰。她又希望同類事件是最後一次，呼籲殯儀業界引以為鑑。

昨有不少社會賢達致送花圈，包括東華三院。東華三院早前曾為事件致歉。本報昨向其查詢，院方表示不回應事件。