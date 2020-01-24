亂過馬路案審91日脫罪 尼婦入稟索償律政司等600萬

原告為Thapa Kamala，被告依次為警員湯銘基（音譯）、警署警長張少華（音譯）、原本負責案件的控方大律師Francis Haddon-Cave、接手案件的控方大律師關文渭，以及律政司長鄭若驊。

入稟狀指，原告於2016年4月25日在美國會外過馬路時被的士撞倒，首被告接報到場後，錯誤地記錄原告「突然衝出北行線而被撞到」，其後惡意和不合理地試圖向原告錄取警誡口供，視原告為嫌疑犯，次被告則將有關調查結果呈交裁判法院，並由第3和第4被告進行惡意檢控。

指警錯錄原告「衝出馬路」

為事件焦慮困擾

原告認為，她因事件承受焦慮、精神困擾和尊嚴受損，加上案件被傳媒廣泛報道，令其私隱被侵犯，要求被告賠償不少於600萬元。

翻查資料，原告曾就何官要求她每遲到1分鐘便交出100元保釋金的做法申請司法覆核和入稟索償逾170萬港元。她其後因質疑何官強迫證人作供，再次入稟申請司法覆核。至於被告被控的亂過馬路案，控辯雙方目前仍就訟費問題爭持不下。

【入稟編號：HCA890/20】