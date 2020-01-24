亂過馬路案審91日脫罪 尼婦入稟索償律政司等600萬

【明報專訊】東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明早前審理一宗行人涉亂過馬路案件，至審訊踏入第91日才裁定被告罪名不成立。該尼泊爾籍女被告繼早前入稟向何官提司法覆核和索償後，前日再入稟高等法院，指自己被惡意檢控，承受焦慮和精神困擾等，向律政司長、兩名外聘主控官和兩名警員索取不少於600萬元賠償。
原告為Thapa Kamala，被告依次為警員湯銘基（音譯）、警署警長張少華（音譯）、原本負責案件的控方大律師Francis Haddon-Cave、接手案件的控方大律師關文渭，以及律政司長鄭若驊。
入稟狀指，原告於2016年4月25日在美國會外過馬路時被的士撞倒，首被告接報到場後，錯誤地記錄原告「突然衝出北行線而被撞到」，其後惡意和不合理地試圖向原告錄取警誡口供，視原告為嫌疑犯，次被告則將有關調查結果呈交裁判法院，並由第3和第4被告進行惡意檢控。
指警錯錄原告「衝出馬路」
為事件焦慮困擾
原告認為，她因事件承受焦慮、精神困擾和尊嚴受損，加上案件被傳媒廣泛報道，令其私隱被侵犯，要求被告賠償不少於600萬元。
翻查資料，原告曾就何官要求她每遲到1分鐘便交出100元保釋金的做法申請司法覆核和入稟索償逾170萬港元。她其後因質疑何官強迫證人作供，再次入稟申請司法覆核。至於被告被控的亂過馬路案，控辯雙方目前仍就訟費問題爭持不下。