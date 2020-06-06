教官榨財案 學警稱被告要求送禮「會送畀我㗎可」

被告歐智威（49歲）在2012年12月至2013年6月間，是其中一班警員訓練課程的副班主任，否認以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益及公職人員行為失當共4罪。

學警倡減禮物金額

指被告說「唔好搞咁多嘢」

現為軍裝警員的翁子材昨獲律政司發免予起訴書作供，並憶述案發時他在警察學院的學警班擔任財政長時，在受訓尾期，被告有一日向全班表示，「你哋畢業嗰時都想有份禮物㗎嘛」，並稱禮物對他們將來工作非常有用，同時欲贈禮物予班上有貢獻學員，因此要求收取每人1000元購買禮物。

翁子財稱，當時他在全班面前詢問被告，「500蚊得唔得？」之後亦有一名學員問能否下調金額至800元，最後各學員商討後決定維持金額不變。惟隨後被告私下向翁子財說，「你好等錢使咩？唔係就唔好搞咁多嘢」。翁表示當時感驚慌，「驚畀佢（被告）針對」。

翁子財又供稱，臨近畢業時，被告有向學員提出要耳筒作為禮物，表示「你哋班會送畀我㗎嘛？（以前）班班都有送禮物畀我」；但幾天後被告卻說已買了一塊供電腦軟件PhotoShop用的畫板，稱「你哋都唔知咩嚟㗎啦，我自己會搵財政收錢」，惟他不清楚最後被告有否收錢。案件下周一（8日）再續。

【案件編號：DCCC816/19】