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港聞二

申抗疫基金須公司確認 旅巴司機投訴僱主索款代簽

【明報專訊】數十名旅遊巴司機昨集體到旅遊事務署提交防疫抗疫基金申請表，旅遊巴士司機工會幹事曾昭文表示近一個月收到約150個司機投訴，稱不獲僱主簽署確認書，因而無法申請防疫基金援助，當中約有20人稱僱主要求先付5000元，方會代為申請防疫抗疫基金。旅遊事務署表示，被索取款項的司機應向執法機構舉報。

防疫抗疫基金下的「以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機支援計劃」，向去年1月1日至今年4月8日期間，為非專營公共巴士服務營辦商駕駛、持有效公共巴士正式駕駛執照人士，發放1萬元津貼，申請人需取得公司簽署確認書。曾昭文批評要求不合理，要求放寬接受法定聲明書、僱傭證明文件等。

工會批需公司簽署不合理

前旅遊巴司機陳先生去年1月入職，今年1月被解僱，5月向前僱主查詢可否簽署確認書以申請支援計劃，公司斷言拒簽，陳大表無奈，斥公司「過橋抽板」。另一前旅遊巴司機王先生任職兩年，去年4月離職，其公司拒為約10名前旅巴司機簽證明書，稱要將名額留給現職員工，王不滿現職員工如車隊主管、 維修人員卻並非旅巴司機，卻可獲津貼。

旅遊事務署：應向執法機構舉報

旅遊事務署回覆表示，計劃至昨日收到約3500宗申請，當中約920宗獲批，正陸續發放津貼，其他尚在處理，另收到數百個電話及電郵查詢，主要問及申請資格、程序及審批進度。署方表示，如申請人未能獲得有關營辦商簽署確認書，申請將不獲受理，署方曾呼籲業界為合資格司機簽署確認書，若有僱主要求司機先付款才代其簽署確認書，涉事司機應向相關執法機構舉報。

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