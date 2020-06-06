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東鐵信號測試問題 陳帆：港鐵須交報告

【明報專訊】為配合預計2022年首季通車的港鐵沙中線紅磡至金鐘段，東鐵線原預計今年中起更換新信號系統，逐步將東鐵線12卡列車更換成9卡列車，不過上周揭發東鐵線信號系統最後階段測試時出現問題，運輸及房屋局長陳帆昨出席立法會鐵路事宜小組委員會會議時說，會就上月23及25日出現情况「嚴肅處理」，要求港鐵提交報告，機電工程署亦會進行獨立調查。

陳帆：非常之嚴肅處理

公民黨譚文豪於會上問到東鐵線測試新信號系統期間，車務控制中心顯示屏無法顯示試車的列車資訊一事。運房局長陳帆說， 就東鐵線5月23日及5月25日新信號系統測試時出現的情况，「非常之嚴肅處理」，亦邀請港鐵提交調查報告，機電工程署亦會進行獨立調查。本報曾就事件向機電署查詢，至截稿前未有回覆。港鐵亦稱無進一步補充。

稱2030年足應付屯門南延線客量

政府未提供相關估算數字

會上又討論屯門南延線項目，多名議員稱西鐵線現時已經「逼爆」，問及政府有無推算項目落成後客量百分比將增加多少。路政署長陳派明表示，待西鐵線連接馬鞍山線的屯馬線全線開通後，可由現時每小時21班列車，於2021年增加至每小時24班，有需要亦可再增加，估計增加列車及班次數量後，2030年鐵路容量可以足夠接載屯門南延線的乘客。然而，在多次追問下，政府亦無提供相關乘客量增加估算。

田北辰稱項目發展可抵造價

實政圓桌田北辰表示，與相關專家了解過，認為屯門南延線造價不止政府文件提及114億元，應要170億至180億元，但指項目可發展1.1萬至1.2萬伙住宅，當中3000至4000伙私人物業發展，已足夠港鐵興建鐵路及為政府建成約8000伙公營房屋，政府「一個仙都唔使出」。

政府上月公開沙中線紅磡站獨立調查委員會最終報告，指出政府及港鐵多項問題，民主黨林卓廷認為陳帆作為政治問責官員，應該下台。陳帆回應，即使作為港鐵董事局成員，在沙中線問題中亦是「蒙在鼓裏」，而運房局則是負責鐵路的規劃及整體政策，路政署才是負責鐵路規劃及推展。

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