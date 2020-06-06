港聞

港聞二

政府研推互認健康碼 與內地澳門資料不互通

【明報專訊】本港1月底發現首宗由武漢傳入的新型冠狀病毒個案，政府自2月起逐步關閉口岸及推出強制檢疫等措施，有立法會議員引述政府稱，計劃推出香港版的「健康碼」，並與內地及澳門互認，讓市民在本港接受病毒檢測並呈陰性後，可到內地或澳門而不用接受14日檢疫。

立法會保險界議員陳健波昨去信特首林鄭月娥，要求盡快解除或放寬由內地及澳門返港者強制檢疫14天的措施，並推出香港版的「健康碼」或類似系統，以助恢復三地人流來往。他引述政府消息稱，當局有意推出健康碼，市民在本港接受病毒檢測並呈陰性後，在健康碼中可顯示病毒檢測結果；此外，三地亦會討論如何互認健康碼，但資料不會互通，即三地互相承認對方的檢測結果，但不會分享接受檢測者的資料庫。

陳健波說，從內地、澳門入境香港要接受強制檢疫的安排延長至7月初，令不少中港家庭飽受困擾，他引述政府稱有關工作已籌備得「差不多」，他希望政府在7月初之前可推出有關措施。

食衛局：有條件限度放寬粵澳人流

此外，香港旅行社東主協會會長葉慶寧與數名旅行業界代表昨與食物及衛生局長陳肇始會面，葉於會後表示，每年7至8月是出境旅遊高峰期，業界原期望6月可出團，如今願望落空，冀港府與台灣、澳門、大灣區等地區6月內可恢復旅遊和結束雙邊入境隔離令，並引述陳肇始稱政府正努力研究多地共用健康碼。葉希望政府第三輪防疫抗疫基金可進一步援助業界，另希望每間旅行社可有兩個名額毋須強制隔離14日，到廣東及澳門等地商討未來數月恢復旅遊的安排。

食衛局回覆時重申，現時似乎較有條件有限度地放寬從廣東省或澳門來港的人流，首階段會先考慮便利必要來往粵港或港澳的人士，如有最新安排會公布詳情。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕全面封關 強制檢疫 陳健波 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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