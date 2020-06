酒吧重開禁表演 痊癒樂手無法復工

涉酒吧群組的灣仔酒吧Centre Stage至昨重開了3日,昨午5時半,該店約有數枱客,大多沒戴口罩,員工表示未估算到重開後生意情况及營業額,但強調會加強消毒、為每個客人量體溫。

鄰居遇樂手神色恐懼

酒吧群組中的4間酒吧在灣仔恆信大廈設員工宿舍,大廈管理員要求出入者量體溫,訪客須登記,電梯又貼上「同心抗疫」字樣。住在大廈來自菲律賓的A先生(化名)來港已7個月,為染疫的其中一名樂手。其單位門口略髒,從門外看,單位牆壁及天花版有一大片已發霉。他見到記者,連忙跑回房間戴口罩,才與記者交談。其間同層鄰居經過時神色恐懼,又不住消毒雙手。另一名同住染疫樂手CJ(化名)一臉尷尬,不住壓低聲線,「他們會聽見的」。

A憶述3月底酒吧群組爆發時,他被送到檢疫中心,之前從未有任何病徵,入檢疫中心才感到有點喉嚨痛,送院檢驗後確診。他所居住的單位共有4人同住,當中3人染疫。他對於染疫源頭摸不着頭腦,起初得知染疫,A感恐懼及憂慮,但他說,當時醫生叫他別害怕,又說香港醫療很好,他便放下心頭大石。同樣來自菲律賓的CJ同樣到了檢疫中心才出現病徵,包括喉嚨痛及胸口痛,住院28日後出院。

公司提供食宿 日後打算「等待政府」

二人都不太覺得身體有後遺症,但政府一直不准酒吧恢復現場音樂表演,而二人簽證只允許在公司從事「娛樂」工作,所以即使無收入亦不可找其他工。CJ說,公司待他們不薄,提供了「food and shelter (食物及住所)」。被問疫情一直不完結,政府一直不准現場表演,二人有何打算?A一陣語塞,說:「We wait for the government(我們正等待政府)……」

(抗疫新階段)