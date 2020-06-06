港聞

港聞二

酒吧重開禁表演 痊癒樂手無法復工

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情中最大的群組有上百人經酒吧受感染，不少患者已康復，但政府正禁止酒吧設現場表演，即使涉事酒吧重開，有菲律賓樂手仍未復工，只能靠公司提供食物接濟。

涉酒吧群組的灣仔酒吧Centre Stage至昨重開了3日，昨午5時半，該店約有數枱客，大多沒戴口罩，員工表示未估算到重開後生意情况及營業額，但強調會加強消毒、為每個客人量體溫。

鄰居遇樂手神色恐懼

酒吧群組中的4間酒吧在灣仔恆信大廈設員工宿舍，大廈管理員要求出入者量體溫，訪客須登記，電梯又貼上「同心抗疫」字樣。住在大廈來自菲律賓的A先生（化名）來港已7個月，為染疫的其中一名樂手。其單位門口略髒，從門外看，單位牆壁及天花版有一大片已發霉。他見到記者，連忙跑回房間戴口罩，才與記者交談。其間同層鄰居經過時神色恐懼，又不住消毒雙手。另一名同住染疫樂手CJ（化名）一臉尷尬，不住壓低聲線，「他們會聽見的」。

A憶述3月底酒吧群組爆發時，他被送到檢疫中心，之前從未有任何病徵，入檢疫中心才感到有點喉嚨痛，送院檢驗後確診。他所居住的單位共有4人同住，當中3人染疫。他對於染疫源頭摸不着頭腦，起初得知染疫，A感恐懼及憂慮，但他說，當時醫生叫他別害怕，又說香港醫療很好，他便放下心頭大石。同樣來自菲律賓的CJ同樣到了檢疫中心才出現病徵，包括喉嚨痛及胸口痛，住院28日後出院。

公司提供食宿 日後打算「等待政府」

二人都不太覺得身體有後遺症，但政府一直不准酒吧恢復現場音樂表演，而二人簽證只允許在公司從事「娛樂」工作，所以即使無收入亦不可找其他工。CJ說，公司待他們不薄，提供了「food and shelter （食物及住所）」。被問疫情一直不完結，政府一直不准現場表演，二人有何打算？Ａ一陣語塞，說：「We wait for the government（我們正等待政府）……」

（抗疫新階段）

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