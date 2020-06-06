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祿泉樓10室 12室驗渠正常 袁國勇：或抽氣扇播毒

【明報專訊】本港昨增3宗新型冠狀病毒輸入個案，累計個案有1103宗。沙田瀝源邨祿泉樓群組昨沒新增個案，爆疫成因仍未明，房屋署檢查大部分10及12室的渠管，情况大致正常，稍後會擴大檢查其他單位。香港大學微生物學系講座教授袁國勇推測，8樓最先確診的患者可能呼出帶病毒氣體，並透過抽氣扇傳至其他單位。

本港昨新增3宗輸入個案，當中兩人由印度抵港，一人由英國抵港。此外，一名68歲男子早前在加拿大確診，他前日抵港，由機場送入瑪嘉烈醫院。

6失聯戶 1戶離港 5仍失聯絡

至於累計已有7宗確診的瀝源邨祿泉樓，衛生防護中心前日安排各層10及12室居民撤離，中心稱截至昨早7時，共75人送往駿洋邨；6名居民不適送院，其病毒檢測均呈陰性。中心稱，截至昨午4時於祿泉樓共收回1363個深喉唾液樣本瓶，當中11個因滲漏需再交，已檢測的1352個樣本沒陽性個案。至於日前失聯的6戶中，有一戶於5月中離港，仍有5戶未取得聯繫。中心未有回應未聯絡到的5戶是否涉10或12室。

房署表示，已為祿泉樓大部分10及12室檢查及維修渠管，設施狀况大致正常，稍後會將檢查範圍擴至祿泉樓其他所有單位。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，最先確診者病毒量高，她呼出的氣體會帶有病毒，有可能煮飯時透過抽氣扇抽出室外，再傳至其他單位，但這只是假設，尚待調查確認，可考慮在抽氣扇抽樣本檢測。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台節目表示，由於祿泉樓是樓下居民先發病，估計不是透過渠管傳播，較可能是透過大廈公共設施傳播，例如升降機。他說，8樓雖有4人染病，但主要都是鄰居，其他樓層染病人數不多，暫無需要全幢撤離。不過，許說因為新型冠狀病毒有14日潛伏期，未來祿泉樓再有人發病也不出奇，他認為政府應加快為居民驗病毒，有檢測結果才讓居民出入，又呼籲居民在14天內不要搬離大廈，否則可能將病毒帶到社區。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台訪問時說，除了公共設施和渠管，病毒也可經氣流傳播，例如若患者打噴嚏時氣流順風，飛沫或可飄到對面單位。他又說，8樓有3個單位居民染病，同層其他居民有一定風險，應安排8樓所有居民撤離。

區議員倡沙田押後復課 教局：毋須停課

因應瀝源邨爆疫，位於沙田圍崗背街的沙田聖本篤堂在網站宣布，前日起至本月14日暫停主日及平日彌撒。據《公教報》稱，位於禾輋邨的中華殉道諸聖及真福彌撒中心亦有類似安排。此外，小四至中二學生下周復課，幼稚園K3至小三學生本月中復課，逾30名沙田區議員聯署，要求教育局安排沙田區中學停課，並押後中小學和幼稚園復課，防止疫情大規模爆發。

教育局稱，根據醫學意見，現階段毋須停課，局方會因應疫情發展，協助學校採取相應防疫措施。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕祿泉樓 瀝源邨 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒

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