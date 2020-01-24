賣冒牌HPV疫苗 醫生囚4月

被告楊文信（50歲）被控一項「為售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品」，即76盒默沙東加衛苗9。代表被告的資深大律師駱應淦求情稱，被告已在事件獲沉重教訓，未來難以在行內立足，希望法庭輕判。

官：被告沒盡力確認疫苗真偽

徐官判刑稱，被告有責任向默沙東藥廠確認疫苗真偽，但他沒盡力做，顯示他沒採取謹慎態度。而被告管有的偽造貨品屬受管制的第一類毒藥，罪行嚴重，為保障公眾健康及安全，以及為業界釋出正確信息，須判以阻嚇刑罰。

案情指出，海關與衛生署去年7月10日突擊搜查觀塘信穎醫務中心，分別在兩個雪櫃內檢獲76盒冒牌疫苗及47盒真疫苗，市值共約28萬元，當中冒牌疫苗約值17.4萬元。被告在警誡下承認假疫苗屬於他，並用以售賣給顧客作收費的子宮頸癌疫苗注射，但未能回答疫苗來源。

【案件編號：KTCC731、KTS5371/20】