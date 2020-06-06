足總貝鈞奇：冀國歌法起阻嚇 球迷：繼續噓

教局：更新資源支援教導

另外，教育局發言人回覆稱，因應國歌法在本地立法，教育局會適時配合相關工作，檢視有關安排，更新學與教資源，支援學界做好《憲法》及《基本法》教育，並教導學生唱國歌、了解國歌的歷史和精神，遵守國歌奏唱禮儀等。教育局稍後會就有關事宜向學校發出通告。發言人說，國歌的學習內容已蘊含於中、小學學科課程內，當局亦就國歌和國旗提供學與教資源，「大家不應因本地立法而反應過敏」。

被指擬設禁入場黑名單

貝鈞奇：各地有類似做法

政制及內地事務局回覆稱，若公眾活動中有人干犯任何法例，執法部門會按實際情况採取適當行動，蒐集證據及跟進調查。局方會利用不同方法和平台宣傳，讓市民加深認識國歌背景和意義、奏唱國歌禮儀等。

貝鈞奇昨說，過去多年比賽前有球迷「噓國歌」，足總因而被多次罰款，未來會考慮跟場地保安及警方等執法部門商討如何處理。他亦重申不應將政治帶入球賽，呼籲球迷勿以身試法。有指足總擬設立「黑名單」禁止「滋事球迷」入場，貝鈞奇稱全球各地足總都有類似做法，以限制屢犯不改的滋事球迷。他不擔心國歌法會影響球迷入場意欲，認為若港隊表現好、比賽質素高，相信會有很多球迷捧場。

港足下場賽事預定為世界盃亞洲區外圍賽次圈，亞洲足協宣布，原定3及6月的世界盃亞洲區外圍賽次圈暫定於10月初及11月中舉行，涉及3場港足對西亞球隊賽事。

兩名不願透露姓名的港足球迷承認曾在賽前噓國歌，問到將來會否再噓，有人稱會繼續噓，有人則視乎情况：「可能會有小部分球迷因為驚犯法而唔噓。如果坐附近的球迷有噓，我都會一同參與」。另一球迷稱：「要噓的仍然會噓，足總若想無人入場，當然可加強規管，但是否噓國歌，是球迷的自由。」