港聞

港聞二

社工再入行 12年未達「起薪點」

【明報專訊】整筆撥款制度一直被詬病，受資助的非政府機構並非強制按照社署薪級表向員工支薪，令行內出現「海鮮價」、「同工不同酬」問題。經歷過「實報實銷」舊制的資深社工梁敬文稱，新制下他做同一職級的工作，但2016年時所領薪酬與1997年一樣，甚至現年薪酬水平亦未追上應有起薪點水平，慨嘆「你（機構）唔係無錢，啲錢去咗邊？」

梁敬文1991年起成為社會工作助理，6年後升職為高級社會工作助理（SSWA），領過的最高薪級為第25點。他2000年轉行，2008年重返社福界從事長者服務，至今12年來在同一機構擔任「高級服務幹事」，他稱職務等同高級社會工作助理。不過，他現時的薪金水平實際僅達第22點，「連SSWA的起薪點（第23點）都未到」，感到非常無奈。

批制度「消費」社工專業精神

他說：「我一直很不明白，政府給錢，機構有職位，收了錢，點解無根據政府給的資源去做服務？我一直覺得匪夷所思，你（機構）唔係無錢，啲錢去咗邊？我們前線同事因為Lump Sum Grant（整筆撥款）受剝削，這很清晰。」他認為，若行內機構沒有劃一薪酬以及認可年資的機制，很難推動員工工作。

社會工作者總工會外務副會長張志偉批評，「整筆撥款制度是消費社工的專業精神，有些同事即使做多了工作，仍會留守，是基於專業判斷，不是純粹斤斤計較，但就是被制度消費，好處全歸社署，但業界受害。」

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