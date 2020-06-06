社工再入行 12年未達「起薪點」

梁敬文1991年起成為社會工作助理，6年後升職為高級社會工作助理（SSWA），領過的最高薪級為第25點。他2000年轉行，2008年重返社福界從事長者服務，至今12年來在同一機構擔任「高級服務幹事」，他稱職務等同高級社會工作助理。不過，他現時的薪金水平實際僅達第22點，「連SSWA的起薪點（第23點）都未到」，感到非常無奈。

批制度「消費」社工專業精神

他說：「我一直很不明白，政府給錢，機構有職位，收了錢，點解無根據政府給的資源去做服務？我一直覺得匪夷所思，你（機構）唔係無錢，啲錢去咗邊？我們前線同事因為Lump Sum Grant（整筆撥款）受剝削，這很清晰。」他認為，若行內機構沒有劃一薪酬以及認可年資的機制，很難推動員工工作。

社會工作者總工會外務副會長張志偉批評，「整筆撥款制度是消費社工的專業精神，有些同事即使做多了工作，仍會留守，是基於專業判斷，不是純粹斤斤計較，但就是被制度消費，好處全歸社署，但業界受害。」