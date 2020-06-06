社福「整筆撥款」顧問研究：前線薪酬低於社署標準

頂薪僅社署中薪點

社總外務副會長張志偉是政府「優化整筆撥款津助制度檢討專責小組」成員之一，他說顧問公司向受資助機構收集數據（2017/18年度），包括實際人手編制、支薪情况、員工流失等做研究，其於專責小組上月會議提供的研究資料顯示，福利工作員和個人照顧工作員這兩類前線職位，平均實際起薪點比社署薪級表標準低，分別低於第7點和第3點。

高層支薪符標準 社總批瘦下

按整筆撥款原則，政府以中薪點計算撥款金額，期望機構「拉上補下」，向員工發放與年資相稱薪酬。但顧問研究發現，助理社會工作主任、社會工作助理 、福利工作員及個人照顧工作員這4類前線職級中，福利工作員平均最高薪水平僅達中薪點（第12點），其餘3個職級的最高薪水平只略高於中薪點一級；高層職級如社會工作主任、高級社會工作主任和總社會工作主任，機構則按照社署薪級表支薪。

倡定「行規」統一發薪標準

張志偉指出，「過去好興話機構『肥上瘦下』，『瘦下』是肯定了」，批評機構取得資助後換來彈性，卻無跟薪級表向員工支薪，前線員工被剝削。但他說，顧問研究亦計算過，若機構按員工年資、依相應薪級支薪，政府撥款足夠，惟總支出已超過撥款總額九成。張認為，這顯示以目前撥款基準，機構缺乏安全感運用撥款，故建議政府考慮以高於中薪點3個薪級的金額發放撥款。他亦建議，全體受助機構應訂立「行規」，按統一標準發放薪酬和認可年資，避免出現同工不同酬。

社署稱專責小組至今舉行12次會議，受疫情影響，檢討現料於12月完成，其後將檢討報告提交勞福局考慮。