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區錦新兩女悼六四被扣 澳門：兩人已是集會

【明報專訊】前日是六四事件31周年，澳門亦有民眾悼念，兩名女子前晚在議事亭前地被截查，網上圖片顯示二人持有電子蠟燭及坦克人圖片。他們被帶回警署扣留逾3小時，於昨凌晨約2時獲釋。澳門立法會議員區錦新在facebook證實兩人為其女兒，扣留期間有警員聲稱有可能告她倆非法集會，並批評警方「荒謬」。

區批定義荒謬

有傳媒昨於疫情記者會問集會定義，治安警察局行動及通訊處長馬超雄稱，根據終審法院判決，「一人就可以係示威，兩人或以上就可以係集會」，強調警方一直依法辦事。他又說前晚警方在議事亭前地發現兩人涉嫌違反集會或示威法例，被帶到警署，警方昨已向檢察院檢舉。他強調相關調查部門「一定係掌握到一啲證據或者涉嫌違犯嘅迹象」，才會向檢察院檢舉。

馬超雄又說，現仍處防疫階段，市民應避免聚集，「表達訴求可以有好多唔同方式」。

區錦新昨在facebook發帖文，稱兩女兒參加完室內六四燭光集會後回家，途中路經玫瑰堂前地拍照，隨即被大批警員包圍，她們即出示身分證，卻被帶警署核實身分，二人被扣留3小時至凌晨2時才獲釋。區錦新稱，兩女兒扣留期間，有警方稱即使只有一個人停留一個地方，就可視為集會，批評警方所指的集會定義荒謬。

相關字詞﹕六四31周年 區錦新

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