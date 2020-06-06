泛民杯葛內會 建制包攬中大港大8校董

泛民不認同李慧琼主持的內會，故杯葛在內會下成立的委員會和其他事宜。根據立法會文件，截至昨日中午，只有7名建制派報名加入行政管理委員會，未有泛民議員報名。

泛民未報名選行管會

內會昨日開會前，立法會秘書處通知議員轉換開會場地。李慧琼開會時指出，由於原定召開內會的會議室一發現臭水而需轉房，並已報警處理。數名便衣警員下午約3時許到會議室一調查，並在民主派立法會議員朱凱廸的座位下發現一個白色膠袋，內有一個樽狀物件，警員拍照記錄，下午4時許帶同該物品離開立法會。

會前貼標語叫口號後離開

公民黨陳淑莊和民主黨許智峯會前把「港人團結共抗惡法，強權傀儡自甘墮落」標語，貼在泛民議員的座位，但開會後即被經民聯林健鋒投訴，李慧琼要求移除標語。陳、許二人叫口號後自行離開會議室。人民力量陳志全之後提出規程問題，要求李交還上周的示威標語，李稱應找保安交涉。陳之後離席，會上再無民主派議員。民主黨尹兆堅表示，由民建聯李慧琼主持的內會是不合法，泛民一旦參與會議，就是自打嘴巴、讓對方有口實。

昨日內會其中一個議程是議員互選中大、港大校董會成員，需選出3人出任中大校董和5人出任港大校董。民主派杯葛會議、無派人參選。在無競爭下，兩大共8名校董席位全部由建制派當選，其中自由黨張宇人、工聯會麥美娟和民建聯劉國勳獲選為中大校董；經民聯石禮謙和吳永嘉、新民黨葉劉淑儀、民建聯張國鈞和鄭泳舜當選港大校董。

葉建源：9月任滿 影響不大

葉建源表示，校董任期至9月底結束，形容任期很短。據他了解，現時至9月底港大校董會都無召開會議，故民主派未派人參選，影響也不大。