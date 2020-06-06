逾20工會將公投罷工反國安法 醫局陣線今開大會 爭授權為社運可即行動

醫管局員工陣線今午召開第三次特別會員大會，陣線主席余慧明表示，將動議修改會章，包括將召開會員大會通知期由7日縮短至5日、接受授權票、授權理事會可因社會運動而即時發動罷工，今日會員大會只要有50人出席，即可啟動投票修改會章。

余慧明：面對國安法 即使失業也應反抗

余慧明表示，社會事件發展急速，有必要縮短召開會員大會的通知期，若成功修改會章授權理事會可即發動罷工，工會仍會收集最少4000名會員實名參與，方會正式罷工。余表示，「面對『港區國安法』，即使份工保不住，都應該反抗」，至於會否擔心被秋後算帳，她認為參加人數夠多，才有足夠談判能力，保護到罷工會員，若無足夠會員參與，則不會輕言罷工。

繼金融業工會日前呼籲罷工後，「二百萬三罷工會聯合陣線」中涉文職、運輸、飲食等逾20個行業，共22個工會亦宣布發動全港首次罷工公投，當中包括多個於反修例運動催生的新工會，旨在團結各界打工仔向全球政府表達對「港區國案法」的不滿，又批評人大漠視民意、踰越香港政治體制，是以國家安全之名剝奪港人自由，越俎代庖粉碎一國兩制。

徐考澧：目標酒店業6萬人公投罷工

香港酒店工會主席徐考澧表示，目標號召6萬人公投是否發動罷工，預計投票時限約10個小時，即投票現場每小時有約6000人流，故正覓合適場地，再敲定在本月13或14日公投。至於會否擔心市道低迷下罷工將被僱主解僱，徐稱將交由各人投票決定，「視乎大家有多想反『港區國安法』」，而投票前會講明罷工風險。

旅社東主會：無生意罷不罷不成問題

另外，4個工會昨宣布就反對「港區國安法」預備發動工業行動。有130名會員的香港旅遊業革新總工會稱，收集到整個行業一成簽名支持，即約400人，即會發動罷工；香港會計手足工會有200名會員，目標收集到3萬人，即行業三成人支持才發動行動，主席吳浩謙表示，會視乎情况配合其他工會，若達不到罷工門檻，亦打算發動按章工作。

香港旅遊業革新總工會主席林基源稱，旅遊業現被「冰封」，此時罷工效果未必顯著，但「希望能做到支援角色」，強調罷工與否並非重點，重點是表態。香港旅遊社東主協會會長葉慶寧回應，旅遊業現在最重要的是救亡，「根本無生意，罷不罷工都不成問題了」。

明報記者

（港區國安法）