港聞

港聞一

逾20工會將公投罷工反國安法 醫局陣線今開大會 爭授權為社運可即行動

【明報專訊】多個工會反對「港區國安法」醞釀罷工，逾20個工會宣布為此發動公投決定是否罷工。至於約有2萬名會員、曾發動醫護罷工的醫管局員工陣線，今召開第三次特別會員大會動議修改會章，將召開會員大會通知期由7日縮短至5日、接受授權票、授權理事會可因社會運動而即時發動罷工。

醫管局員工陣線今午召開第三次特別會員大會，陣線主席余慧明表示，將動議修改會章，包括將召開會員大會通知期由7日縮短至5日、接受授權票、授權理事會可因社會運動而即時發動罷工，今日會員大會只要有50人出席，即可啟動投票修改會章。

余慧明：面對國安法 即使失業也應反抗

余慧明表示，社會事件發展急速，有必要縮短召開會員大會的通知期，若成功修改會章授權理事會可即發動罷工，工會仍會收集最少4000名會員實名參與，方會正式罷工。余表示，「面對『港區國安法』，即使份工保不住，都應該反抗」，至於會否擔心被秋後算帳，她認為參加人數夠多，才有足夠談判能力，保護到罷工會員，若無足夠會員參與，則不會輕言罷工。

繼金融業工會日前呼籲罷工後，「二百萬三罷工會聯合陣線」中涉文職、運輸、飲食等逾20個行業，共22個工會亦宣布發動全港首次罷工公投，當中包括多個於反修例運動催生的新工會，旨在團結各界打工仔向全球政府表達對「港區國案法」的不滿，又批評人大漠視民意、踰越香港政治體制，是以國家安全之名剝奪港人自由，越俎代庖粉碎一國兩制。

徐考澧：目標酒店業6萬人公投罷工

香港酒店工會主席徐考澧表示，目標號召6萬人公投是否發動罷工，預計投票時限約10個小時，即投票現場每小時有約6000人流，故正覓合適場地，再敲定在本月13或14日公投。至於會否擔心市道低迷下罷工將被僱主解僱，徐稱將交由各人投票決定，「視乎大家有多想反『港區國安法』」，而投票前會講明罷工風險。

旅社東主會：無生意罷不罷不成問題

另外，4個工會昨宣布就反對「港區國安法」預備發動工業行動。有130名會員的香港旅遊業革新總工會稱，收集到整個行業一成簽名支持，即約400人，即會發動罷工；香港會計手足工會有200名會員，目標收集到3萬人，即行業三成人支持才發動行動，主席吳浩謙表示，會視乎情况配合其他工會，若達不到罷工門檻，亦打算發動按章工作。

香港旅遊業革新總工會主席林基源稱，旅遊業現被「冰封」，此時罷工效果未必顯著，但「希望能做到支援角色」，強調罷工與否並非重點，重點是表態。香港旅遊社東主協會會長葉慶寧回應，旅遊業現在最重要的是救亡，「根本無生意，罷不罷工都不成問題了」。

明報記者

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

譚耀宗：人大沒說必設駐港國安機構 稱會反映反對意見 未有民主派接觸
譚耀宗：人大沒說必設駐港國安機構 稱會反映反對意見 未有民主派接觸
不談六四集會口號犯法否 「檢控要很多搜證」
不談六四集會口號犯法否 「檢控要很多搜證」
大專集會論國安法 吳靄儀：社運要彰顯個人主體
大專集會論國安法 吳靄儀：社運要彰顯個人主體
刪天安門母親談港區國安法 有線：不同平台不同版本 絕無審查
刪天安門母親談港區國安法 有線：不同平台不同版本 絕無審查
未隨林鄭返港 鄭若驊李家超留京
未隨林鄭返港 鄭若驊李家超留京
泛民杯葛內會 建制包攬中大港大8校董
泛民杯葛內會 建制包攬中大港大8校董
區錦新兩女悼六四被扣 澳門：兩人已是集會
區錦新兩女悼六四被扣 澳門：兩人已是集會
「坦克人」現添馬
「坦克人」現添馬
社福「整筆撥款」顧問研究：前線薪酬低於社署標準
社福「整筆撥款」顧問研究：前線薪酬低於社署標準
社工再入行 12年未達「起薪點」
社工再入行 12年未達「起薪點」
足總貝鈞奇：冀國歌法起阻嚇 球迷：繼續噓
足總貝鈞奇：冀國歌法起阻嚇 球迷：繼續噓
賣冒牌HPV疫苗 醫生囚4月
賣冒牌HPV疫苗 醫生囚4月
祿泉樓10室 12室驗渠正常 袁國勇：或抽氣扇播毒
祿泉樓10室 12室驗渠正常 袁國勇：或抽氣扇播毒
酒吧重開禁表演 痊癒樂手無法復工
酒吧重開禁表演 痊癒樂手無法復工
政府研推互認健康碼 與內地澳門資料不互通
政府研推互認健康碼 與內地澳門資料不互通
譚文豪稱內地口音男跟蹤偷拍
譚文豪稱內地口音男跟蹤偷拍
東鐵信號測試問題 陳帆：港鐵須交報告
東鐵信號測試問題 陳帆：港鐵須交報告
申抗疫基金須公司確認 旅巴司機投訴僱主索款代簽
申抗疫基金須公司確認 旅巴司機投訴僱主索款代簽
教官榨財案 學警稱被告要求送禮「會送畀我㗎可」
教官榨財案 學警稱被告要求送禮「會送畀我㗎可」
亂過馬路案審91日脫罪 尼婦入稟索償律政司等600萬
亂過馬路案審91日脫罪 尼婦入稟索償律政司等600萬
遺體被錯燒 老翁無屍設靈 女兒致悼辭 責對家150人瞻仰遺容未揭出錯
遺體被錯燒 老翁無屍設靈 女兒致悼辭 責對家150人瞻仰遺容未揭出錯
上班途中遭車撞 七旬清潔工斃命
上班途中遭車撞 七旬清潔工斃命
冷氣工拆工作台墮斃 警隔5小時通知傳媒
冷氣工拆工作台墮斃 警隔5小時通知傳媒
派款半年停業 40受害者2獲警錄口供 高息誘存款 找換店涉騙1300萬
派款半年停業 40受害者2獲警錄口供 高息誘存款 找換店涉騙1300萬
收存款無領牌 大狀：涉詐騙非法集資
收存款無領牌 大狀：涉詐騙非法集資
JUPAS浸大動畫55人爭一位
JUPAS浸大動畫55人爭一位
殺孫案外婆：曾擬枕頭焗死 現感孫不應死
殺孫案外婆：曾擬枕頭焗死 現感孫不應死
「USA Face Mask」印假分銷商 藥房4人被捕
「USA Face Mask」印假分銷商 藥房4人被捕
毁小巴玻璃捱貨車撞 醉漢臉皮幾脫落
毁小巴玻璃捱貨車撞 醉漢臉皮幾脫落
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】表決開會講教材 建制泛民12:12打和 想做關鍵一票 葉劉原來無得投
【Emily】表決開會講教材 建制泛民12:12打和 想做關鍵一票 葉劉原來無得投
【Emily】六四館全球眾籌 建網上分館
【Emily】六四館全球眾籌 建網上分館
【Emily】港燈南丫攝影賽 拍下另類居民
【Emily】港燈南丫攝影賽 拍下另類居民
【Emily】街頭神秘廣告 寄語港人互依走下去
【Emily】街頭神秘廣告 寄語港人互依走下去