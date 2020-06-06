刪天安門母親談港區國安法 有線：不同平台不同版本 絕無審查

官網fb版本經刪剪 YouTube足本

張先玲在上述訪問中提及港區國安法，稱擔心條文會在香港被濫用，「欲加之罪何患無辭吧，什麼都會給你扣上一個『顛覆國家政權』之類」。她舉例，2004年曾收到由港人所寄、寫有「天安門母親」及「1989至2004」的T恤，卻因此被「北京安全局」人員問話。她在訪問說，若日後「港版國安法」也有「顛覆國家政權罪」，「那就是你說錯一句話，也可以說你是顛覆國家政權」。

該報道全長約3分鐘，前日下午首播。有線新聞部有員工稱，馮德雄要求刪去張先玲談及港區國安法的部分內容，有線中國組剪輯全長約2分35秒的版本，刪去最後原聲節錄，亦即「那就是你說錯一句話，也可以說你是顛覆國家政權」。

有線寬頻稱，有線新聞的片段於不同平台及不同時段一向有不同版本，各版本公眾都能查看，因此絕無自我審查，有線新聞一直秉承公正持平的宗旨，將最真實的新聞報道呈現觀眾眼前。

（港區國安法）