港聞

港聞一

大專集會論國安法 吳靄儀：社運要彰顯個人主體

【明報專訊】大專學界昨晚於港大學生會大樓地下發起集會討論「港區國安法」，有近百人參與。有人擔心港區國安法對社會運動的影響，港大法律系副教授戴耀廷及公民黨立法會法律界前議員吳靄儀則感樂觀，戴認為「（國安法）會令你有恐懼，但不會令你失去勇氣」。

集會由6個大專院校的學生會主辦，包括港大、中大、教大、嶺大學生會及臨時行政委員會。集會開始時有近百人參與，大部分為大專學生。集會邀請嘉賓討論港區國安法對香港社會運動的影響，包括戴耀廷、吳靄儀及民間外交網絡發言人張崑陽等。

「每個人都要做自由人 極權很脆弱」

吳靄儀稱十分關注港區國安法條文，以及有關案件是否由本港法庭審訊。有人提出要成立專責法庭審理，她認為此舉會從根本嚴重打擊本港法制。她又說，未來的社會行動要保持能見度、靈活性、靭度，亦要堅持及團結，她看到去年反修例運動，本港已比「雨傘運動」時期脫胎換骨，認為運動未來要彰顯個人主體，「每一個人都做自由人，極權是很脆弱的」。

戴耀廷：會令你恐懼 不會令你失勇氣

戴耀廷說，國際社會現循是否違反《中英聯合聲明》關注港區國安法，認為港區國安法無法提供一般法律擁有的正當性，卻有阻嚇力，在每個人心內製造恐懼，「會令你有恐懼，但不會令你失去勇氣」，而即使有港區國安法，本港亦不會回復反修例前情况，甚至「適得其反」。

參與集會的港大三年級生Letrix稱，學生有責任了解「惡法」，故出席集會。他說大學生應擁有對政治的好奇心，學生代表社會的未來，作為社會一分子，理解政治十分重要。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

譚耀宗：人大沒說必設駐港國安機構 稱會反映反對意見 未有民主派接觸
譚耀宗：人大沒說必設駐港國安機構 稱會反映反對意見 未有民主派接觸
不談六四集會口號犯法否 「檢控要很多搜證」
不談六四集會口號犯法否 「檢控要很多搜證」
刪天安門母親談港區國安法 有線：不同平台不同版本 絕無審查
刪天安門母親談港區國安法 有線：不同平台不同版本 絕無審查
逾20工會將公投罷工反國安法 醫局陣線今開大會 爭授權為社運可即行動
逾20工會將公投罷工反國安法 醫局陣線今開大會 爭授權為社運可即行動
未隨林鄭返港 鄭若驊李家超留京
未隨林鄭返港 鄭若驊李家超留京
泛民杯葛內會 建制包攬中大港大8校董
泛民杯葛內會 建制包攬中大港大8校董
區錦新兩女悼六四被扣 澳門：兩人已是集會
區錦新兩女悼六四被扣 澳門：兩人已是集會
「坦克人」現添馬
「坦克人」現添馬
社福「整筆撥款」顧問研究：前線薪酬低於社署標準
社福「整筆撥款」顧問研究：前線薪酬低於社署標準
社工再入行 12年未達「起薪點」
社工再入行 12年未達「起薪點」
足總貝鈞奇：冀國歌法起阻嚇 球迷：繼續噓
足總貝鈞奇：冀國歌法起阻嚇 球迷：繼續噓
賣冒牌HPV疫苗 醫生囚4月
賣冒牌HPV疫苗 醫生囚4月
祿泉樓10室 12室驗渠正常 袁國勇：或抽氣扇播毒
祿泉樓10室 12室驗渠正常 袁國勇：或抽氣扇播毒
酒吧重開禁表演 痊癒樂手無法復工
酒吧重開禁表演 痊癒樂手無法復工
政府研推互認健康碼 與內地澳門資料不互通
政府研推互認健康碼 與內地澳門資料不互通
譚文豪稱內地口音男跟蹤偷拍
譚文豪稱內地口音男跟蹤偷拍
東鐵信號測試問題 陳帆：港鐵須交報告
東鐵信號測試問題 陳帆：港鐵須交報告
申抗疫基金須公司確認 旅巴司機投訴僱主索款代簽
申抗疫基金須公司確認 旅巴司機投訴僱主索款代簽
教官榨財案 學警稱被告要求送禮「會送畀我㗎可」
教官榨財案 學警稱被告要求送禮「會送畀我㗎可」
亂過馬路案審91日脫罪 尼婦入稟索償律政司等600萬
亂過馬路案審91日脫罪 尼婦入稟索償律政司等600萬
遺體被錯燒 老翁無屍設靈 女兒致悼辭 責對家150人瞻仰遺容未揭出錯
遺體被錯燒 老翁無屍設靈 女兒致悼辭 責對家150人瞻仰遺容未揭出錯
上班途中遭車撞 七旬清潔工斃命
上班途中遭車撞 七旬清潔工斃命
冷氣工拆工作台墮斃 警隔5小時通知傳媒
冷氣工拆工作台墮斃 警隔5小時通知傳媒
派款半年停業 40受害者2獲警錄口供 高息誘存款 找換店涉騙1300萬
派款半年停業 40受害者2獲警錄口供 高息誘存款 找換店涉騙1300萬
收存款無領牌 大狀：涉詐騙非法集資
收存款無領牌 大狀：涉詐騙非法集資
JUPAS浸大動畫55人爭一位
JUPAS浸大動畫55人爭一位
殺孫案外婆：曾擬枕頭焗死 現感孫不應死
殺孫案外婆：曾擬枕頭焗死 現感孫不應死
「USA Face Mask」印假分銷商 藥房4人被捕
「USA Face Mask」印假分銷商 藥房4人被捕
毁小巴玻璃捱貨車撞 醉漢臉皮幾脫落
毁小巴玻璃捱貨車撞 醉漢臉皮幾脫落
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】表決開會講教材 建制泛民12:12打和 想做關鍵一票 葉劉原來無得投
【Emily】表決開會講教材 建制泛民12:12打和 想做關鍵一票 葉劉原來無得投
【Emily】六四館全球眾籌 建網上分館
【Emily】六四館全球眾籌 建網上分館
【Emily】港燈南丫攝影賽 拍下另類居民
【Emily】港燈南丫攝影賽 拍下另類居民
【Emily】街頭神秘廣告 寄語港人互依走下去
【Emily】街頭神秘廣告 寄語港人互依走下去