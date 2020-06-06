大專集會論國安法 吳靄儀：社運要彰顯個人主體

集會由6個大專院校的學生會主辦，包括港大、中大、教大、嶺大學生會及臨時行政委員會。集會開始時有近百人參與，大部分為大專學生。集會邀請嘉賓討論港區國安法對香港社會運動的影響，包括戴耀廷、吳靄儀及民間外交網絡發言人張崑陽等。

「每個人都要做自由人 極權很脆弱」

吳靄儀稱十分關注港區國安法條文，以及有關案件是否由本港法庭審訊。有人提出要成立專責法庭審理，她認為此舉會從根本嚴重打擊本港法制。她又說，未來的社會行動要保持能見度、靈活性、靭度，亦要堅持及團結，她看到去年反修例運動，本港已比「雨傘運動」時期脫胎換骨，認為運動未來要彰顯個人主體，「每一個人都做自由人，極權是很脆弱的」。

戴耀廷：會令你恐懼 不會令你失勇氣

戴耀廷說，國際社會現循是否違反《中英聯合聲明》關注港區國安法，認為港區國安法無法提供一般法律擁有的正當性，卻有阻嚇力，在每個人心內製造恐懼，「會令你有恐懼，但不會令你失去勇氣」，而即使有港區國安法，本港亦不會回復反修例前情况，甚至「適得其反」。

參與集會的港大三年級生Letrix稱，學生有責任了解「惡法」，故出席集會。他說大學生應擁有對政治的好奇心，學生代表社會的未來，作為社會一分子，理解政治十分重要。

（港區國安法）