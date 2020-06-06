大專集會論國安法 吳靄儀：社運要彰顯個人主體

【明報專訊】大專學界昨晚於港大學生會大樓地下發起集會討論「港區國安法」，有近百人參與。有人擔心港區國安法對社會運動的影響，港大法律系副教授戴耀廷及公民黨立法會法律界前議員吳靄儀則感樂觀，戴認為「（國安法）會令你有恐懼，但不會令你失去勇氣」。
集會由6個大專院校的學生會主辦，包括港大、中大、教大、嶺大學生會及臨時行政委員會。集會開始時有近百人參與，大部分為大專學生。集會邀請嘉賓討論港區國安法對香港社會運動的影響，包括戴耀廷、吳靄儀及民間外交網絡發言人張崑陽等。
「每個人都要做自由人 極權很脆弱」
吳靄儀稱十分關注港區國安法條文，以及有關案件是否由本港法庭審訊。有人提出要成立專責法庭審理，她認為此舉會從根本嚴重打擊本港法制。她又說，未來的社會行動要保持能見度、靈活性、靭度，亦要堅持及團結，她看到去年反修例運動，本港已比「雨傘運動」時期脫胎換骨，認為運動未來要彰顯個人主體，「每一個人都做自由人，極權是很脆弱的」。
戴耀廷：會令你恐懼 不會令你失勇氣
戴耀廷說，國際社會現循是否違反《中英聯合聲明》關注港區國安法，認為港區國安法無法提供一般法律擁有的正當性，卻有阻嚇力，在每個人心內製造恐懼，「會令你有恐懼，但不會令你失去勇氣」，而即使有港區國安法，本港亦不會回復反修例前情况，甚至「適得其反」。
參與集會的港大三年級生Letrix稱，學生有責任了解「惡法」，故出席集會。他說大學生應擁有對政治的好奇心，學生代表社會的未來，作為社會一分子，理解政治十分重要。