不談六四集會口號犯法否 「檢控要很多搜證」

至於立法後會否以言入罪、傳媒會否受影響，譚耀宗嘆一口氣道：「其實呢啲嘢從來都唔使驚，《基本法》列明言論、新聞自由受保障，相信法例將來會講清楚；試圖去組織搞顛覆、分裂，同我隨口噏，係人都分到有唔同。𠵱家講緊行為同活動，一定有定義，仲有意圖、整個大環境。」

稱兩會前才知人大立法 「無諗過」

譚早前撰文稱反對國安法的議員或參選人是違反基本法，應取消資格。他昨重申只是溫馨提示，「唔係恐嚇，我自己分析是重要的，冇官方提示」。他說，擁護基本法，國家安全必不可少，若是反對，何來擁護，以符合基本法104條（宣誓）對議員的要求。他揶揄泛民口裏批評他，但行為上會留意、避忌，如前日民主派在立法會表決國歌法時不投票，「投反對不可以，提修訂可以」。

中央將「港區國安法」納入基本法附件三落實，譚耀宗說自己是在5月18日的人大常委會會議、即在兩會召開前才知悉，他說四中全會後一直以為中央是敦促特區政府做好基本法23條立法，「無諗到可以由人大常委去做」；而常委會上說人大出手是迫不得已，因去年反修例風波嚴重，特區又做不到23條立法，他認為如非因反修例風波，中央不會出手。

譚耀宗認為，凡是與內地有關的，港人就「產生敏感性」要反對，或聽了大律師公會等說法，不信內地制度，但他強調內地現在依法治國、有進步。

（港區國安法）