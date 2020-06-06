譚耀宗：人大沒說必設駐港國安機構 稱會反映反對意見 未有民主派接觸

明報記者 何宛兒

有人反對追溯 有人倡追溯至九七

人大常委會將制定「港區國安法」具體條文，被問相關法律是否因時間關係已寫好，譚耀宗說「不敢講已整好晒」，但估計中央一定有研究，無理由「心中無數」。被問到是否要在9月立法會選舉前完成，他說港區國安法不是為9月立法會換屆選舉而做，不會為特定事件趕日子，但很多市民也希望盡快處理，擔心拖得久有人藉機製造恐慌。

料兩次常委會例會可完成立法

至於常委的立法程序，譚耀宗說，就一般立法而言，開兩次常委會例會便可完成，亦可加開會議；在兩次會議之間，人大常委會法制工作委員會（法工委）和憲法及法律委員會會研究常委提出的意見（見表）。全國人大常委會例會一般在雙數月份的月底舉行，即6月、8月、10月都有例會，譚耀宗稱未收到通知本月何時開會。

譚耀宗說，現階段他會多聽意見，沒有民主派聯絡他。他聽到數方面關注，包括：1）國安法要有阻嚇作用，「唔係一定拉人，而是希望立法後，以前做開的不敢做，國家不容許有人在香港搞顛覆、分裂、恐怖活動，還要勾結外部勢力」；2） 兩地不同法制如何配合；3）香港執法人員沒有經驗處理國家安全問題，國家會派員幫助到什麼程度，有人認為需要內地在香港設機構處理，亦有人提出內地在港機構只是提供情報、培訓香港執法隊伍，執法由香港人員做。

他說，人大相關《決定》的第4條，要求特區政府強化執法力量，而中央的維護國家安全機關在港設機構的前提是「根據需要」，「無講死係咪設立」，他相信執法的具體細節，在通過法例後會有解說。

不存在立23條後可剔除國安法

對於有人建議《基本法》23條立法後，便可將國安法從基本法附件三剔除。譚耀宗說國家沒有說過23條立法後，港區國安法可以廢除，不存在這個問題。

港區國安法沒有香港本地諮詢的程序，譚耀宗早前建議大家上「中國人大網」表達意見，但至今相關徵求意見欄目未開通，而其他法律草案一般有約一個半月時間徵公眾意見。譚說已去信人大常委會秘書長楊振武，說香港市民想提交意見，希望草案公布前亦能有此渠道，而現時可將意見寫給中聯辦。不過，他說法律草案條文公布後再一次收集意見，「未必很實際」。

（港區國安法）

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