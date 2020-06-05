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2020年6月5日星期五
港聞二
祿泉樓12室3戶中招 百人疏散 防護中心：感染偶然性下降 或連接坐廁氣喉有關
12室七旬翁先陰後陽 張竹君：有潛伏期可理解
兩人不適送院 有住戶不戴口罩：怕生粒粒
坎坷半生抑鬱折磨 案發前稱「想同死」 恐孫患精神病 婆哭訴難止殺念
拍少年裸照逼手淫 牧民助理認猥褻、恐嚇
疑持刀闖賭檔被毆 男子爬渠逃墮樓
泛民潑液 國歌法惡臭下通過 21項修正全否決 下周五刊憲生效
曾國衞覆大律師會：兩辦對港有監督權
上環衝突速龍指被告認遊行 辯方否認 稱警誘「唔拉你」
疑政見不合丟水樽 5中學生課室涉襲同學
60年新樂酒店停業 老顧客唏噓
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【Emily】為疫情死者 李慧琼6月4日默哀 同場泛民區議員為六四默哀
【Emily】支聯六四籌款多紅啡
【Emily】BNO准留英一年 卿姐唔收貨
【Emily】油麻地戲院擴建 支持粵劇發展
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【明報專訊】（請看附圖）
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