60年新樂酒店停業 老顧客唏噓

新樂酒店於上世紀50年代落成，樓高9層，提供約160間客房，面積約7萬平方呎。2018年4月，酒店委託測量師招標放售，當時市場消息稱獲買家出價25億元，與項目估值30億元相差17%。本報曾到預訂酒店網站查看，顯示該酒店6月14日後未能提供客房。

食客多住客少 正尋買家

昨日所見，出入新樂酒店的主要為到餐廳用膳的食客，偶有數名住客。食客余女士及羅女士形容二人「心有靈犀」決定昨日到酒店餐廳用餐，詎料職員告知下周即將結業，二人遂向酒店職員打氣。余女士又特意拿了一張酒店信盞留念，她說小時居於佐敦，早已認識此酒店，「我常常和婆婆說，有朝一日，如果我可以來這裏吃東西就好了！當時是一個奢望」。怎料昨日聽聞酒店結業，感到愕然和唏噓。

羅女士大讚酒店員工認得每個熟客，十分親切，「員工說已收到遣散費了，希望賣盤後都能繼續聘用他們啦！」

3名不願具名的媽媽昨亦到新樂酒店餐廳用餐，她們的孩子讀同一所學校，媽媽們常相約到酒店餐廳聚會聊天，現在即使子女長大，她們仍不時到這兒用膳。她們又與員工合照，「十分不捨得，問過員工，他們說會先休息一下」。另一顧客曾女士則看到酒店提供優惠，400元一晚包午餐，便和友人入住一晚放鬆耍樂，想再預訂時才獲通知只能訂到6月14日，大感可惜。

酒店業憂有結業潮

香港酒店業協會執行總幹事郭志傑說，得悉新樂酒店結業及正尋找買家。他認為全港酒店目前經營困難，「神仙都難救，擔心有結業潮，但未算好多人拋售」，盼政府逐步解封關口，盡快推出旅遊氣泡，為業界解困。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青亦說收到消息「酒店是停業，不是執笠，若市况好轉，或會重開」，已與部分會員聯絡。

民政事務總署回覆，新樂酒店仍持有效酒店牌照；勞工處表示關注事件，提醒僱主遵守《僱傭條例》下責任。