上環衝突速龍指被告認遊行 辯方否認 稱警誘「唔拉你」

3名被告依次為夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）、現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認無牌管有無線電器具。

警員許庭魁隸屬反恐特勤隊第二隊，案發時任速龍小隊成員。他憶述，當日在上環奇靈里截停3名被告，而第三被告李宛叡身處鐵絲網的對面，並對他說：「我呢度冇地方走喇。」他於是叫李在安全情况下爬過來。許之後要求李出示身分證，但李說沒有帶。他又問李：「嚟西區做乜嘢？做乜喺呢度？」李回答表示自己與另外兩人一樣，來西區遊行集會，許遂以「參與未經批准集結」拘捕李。

辯方反駁稱李沒有招認，並稱當時有蒙面警員用警棍向李的頭部方向敲打鐵絲網，又用粗口喝罵李。另一名警員向李說：「你咁細個，你自己出嚟，我唔拉你，會畀你走。」

速龍稱「綜合理解」少女招認 不能複述原句

辯方表示，雖然無法辨認警員的身分，但李記得誘使她及拘捕她的警員是同一人。許否認，並稱李有招認，但卻指有關招認是他的「綜合理解」，並不能複述她的原句。案件今續。

【案件編號：DCCC 872/19】

（反修例風暴）