曾國衞覆大律師會：兩辦對港有監督權

【明報專訊】港澳辦及中聯辦（兩辦）4月分別發聲明批評公民黨郭榮鏗拖延內會選主席，外界質疑兩辦做法有違《基本法》第22條。政制及內地事務局長曾國衞日前回覆大律師公會就港澳辦及中聯辦在香港的地位及運作的查詢時稱，政府2007年有關基本法第22條下中央人民政府在港設立的機構的文件「很不幸地一直被誤解及斷章取義」，指第22條不適用於中聯辦；重申兩辦有權監督香港。
政制局07年談中央在港機構文件
「一直被誤解 斷章取義」
曾國衞於日前的回信中指出，2007年由政制事務局向立法會政制事務委員會提供，說明基本法第22條下中央人民政府在港設立的機構的文件「很不幸地一直被誤解及斷章取義」，指出中聯辦並非根據基本法第22（2）條成立，而律政司法律意見亦認為，基本法第22條不適用於中聯辦，但按中國憲法規定，須遵守香港的法律及基本法。
曾國衞又引述多條基本法條文，包括指第2及12條說明香港獲授權行使高度自治，並直轄於中央政府；另引述條文如第43及48（2）條指出中央政府的權責，強調特首向中央政府負責，亦因此中央政府有權責監督基本法及一國兩制落實情况，而兩辦代表中央政府處理有關香港的事務，因此兩辦對香港具監督權是正常不過，行使監督權亦合法合憲。