曾國衞覆大律師會：兩辦對港有監督權

政制局07年談中央在港機構文件

「一直被誤解 斷章取義」

曾國衞於日前的回信中指出，2007年由政制事務局向立法會政制事務委員會提供，說明基本法第22條下中央人民政府在港設立的機構的文件「很不幸地一直被誤解及斷章取義」，指出中聯辦並非根據基本法第22（2）條成立，而律政司法律意見亦認為，基本法第22條不適用於中聯辦，但按中國憲法規定，須遵守香港的法律及基本法。

曾國衞又引述多條基本法條文，包括指第2及12條說明香港獲授權行使高度自治，並直轄於中央政府；另引述條文如第43及48（2）條指出中央政府的權責，強調特首向中央政府負責，亦因此中央政府有權責監督基本法及一國兩制落實情况，而兩辦代表中央政府處理有關香港的事務，因此兩辦對香港具監督權是正常不過，行使監督權亦合法合憲。