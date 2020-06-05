泛民潑液 國歌法惡臭下通過 21項修正全否決 下周五刊憲生效

政制及內地事務局長曾國衞三讀僅發言一分鐘，會議隨即三讀表決並通過《國歌法》。曾國衞會後見記者，稱有關法例「不會壓縮言論空間」，只要市民無公開蓄意侮辱國歌，就不用擔心墮法網。他說，政府會有宣傳，教育公眾尊重國歌，不要作出侮辱行為。國歌法列明觸犯貶損國歌者，一經定罪可罰款5萬元及監禁3年。

民主派發表聲明批評立法會強行通過國歌法，強烈譴責梁君彥「淪為極權打手」、強行表決。民主派在三讀表決時離座抗議，未有按掣投票；僅熱血公民鄭松泰投下反對票。

建制指違權力及特權法 會後報警

梁君彥會後批評朱凱廸、陳志全和許智峯等人，在會議上潑灑惡臭的不明物體，「這些滋擾行為極不負責任」。建制派質疑相關議員涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》17（c）條，引起或參加任何擾亂，令立法會會議程序中斷。經民聯梁美芬、民建聯葛珮帆和周浩鼎、何君堯、工聯會陸頌雄5名建制派其後到警察總部報案。

國歌法由首讀到三讀通過歷時約一年半，法案委員會召開17次會議，審議超過50小時。昨日會議上，民主派先提出為六四事件默哀，梁君彥拒絕，惟泛民堅持站立默哀。

葛珮帆批評泛民無限上綱上線、販賣恐懼；陳志全表示，愛國不代表不可以批評、不代表不可以去面對過去的暗黑歷史。21項由民主派提出的修正案，包括減刑罰，及學習國歌作曲和填詞人生平等，全被否決。

朱凱廸和陳志全中午在會議上抗議，陳手持寫有「殺人政權 遺臭萬年」紙牌，及一瓶液體衝向主席台示威。陳稱，由於「保安阻我」，該瓶液體被打翻；朱凱廸說自己是潑有機肥料。議事廳隨即臭氣熏天，事件令會議暫停4小時，之後轉到另一樓層的會議室一開會；許智峯再潑臭味液體，但會議繼續並表決。

消防：未探測到毒氣 警：列求警調查

消防處消防區長（港島中）楊啟宏表示，現場發現兩個膠樽、昆蟲屍體和啡色液體，未有探測到有毒或可疑氣體。中區警區副指揮官廖珈奇表示，案件列作求警調查，警方現時仍在調查，若涉及刑事成分，會果斷執法。