拍少年裸照逼手淫 牧民助理認猥褻、恐嚇

認罪的29歲姓王被告，現就讀社工碩士課程，快將畢業，辯方求情稱，被告其實從沒拍攝事主裸照，警方亦找不到相關裸照。

控方案情指稱，被告案發時在中學任牧民助理，透過參與課外活動認識事主X，一度為X的教父，並與X一同到教堂及提供宗教輔導，2018年辭職。

2017年8月，被告邀請X及另兩名男生到長洲宿營，被告與X於8月8日提早一天到埗，被告趁X沐浴時，走進浴室拍其祼照，更在與X同牀休息時，突然從後擁抱他，伸手入事主褲內摸其下體，又要求事主為他手淫，整個過程長達1小時。翌日早上，被告再乘事主在梳化用電話時摸事主下體，隨後兩人在廁所內各自手淫。

另兩名男生於8月9日到達長洲，4人逗留至8月10日離開。X從沒向任何人提及事件，但因而心情低落，疏遠被告。

遭威脅放祼照上網 事主受驚揭發

2018年8月，被告辭去牧民助理工作，同年11月透過WhatsApp找X，不滿X疏遠他，威脅會公開兩人關係，並會將X的祼照放到社交平台Instagram一個「PTBF」帳戶上，事主驚慌下告知父親揭發事件。被告被捕後在警誡下聲稱，當日受X引誘，才觸摸X的下體為他手淫。

【案件編號：DCCC7/20】