坎坷半生抑鬱折磨 案發前稱「想同死」 恐孫患精神病 婆哭訴難止殺念

兒病夭夫出軌離家 獨力還債養兩女

55歲被告簡桂芳，否認2018年3月18日謀殺6歲外孫鄭霆軒。被告昨訴說坎坷前半生，她育有一子兩女，兒子兩歲因血癌離世，丈夫因外遇離家，更欠下債務，由被告獨力照顧兩名女兒及還債；她曾試圖割脈和上吊，需服藥控制抑鬱症。

被告又稱，幼女黃詩敏20歲時誕下霆軒，霆軒1歲時生父離家，被告說女兒變得「心情差、冇愛心」，其後亦搬離，每月給予1000多元家用，由被告照顧霆軒。被告同時做兩份兼職，及申領傷殘津貼應付日常開支。

被告稱，霆軒幼稚園時曾因計算數學題出錯，大發脾氣稱「死咗去好過」，又會因遺失玩具而撞牆，她擔心霆軒患精神病，「大個唔開心，影響社會」，曾一度攜霆軒到醫院急症室求醫。

女兒被拋棄捨子離家 月付千元家用

至霆軒升讀小一時，她從事更多兼職，前年3月開始忘記服藥，亦開始失眠，情緒變得低落。她其後參加霆軒的學校活動，看見霆軒在畫紙塗滿黑色，令她再度擔心「佢個世界係咪全黑」。

案發前兩日，被告向鄰居透露感到「好煩」，「真係好想死，同孫仔」。她之後應鄰居建議致電撒瑪利亞防止自殺會求助，稱「想同孫仔一齊跳樓死」，聲稱對方回應她可選擇自殺，或繼續照顧外孫，外孫數年後便會被帶走，令她感到驚恐，更將霆軒聯想為《肥貓流浪記》的肥貓，並於當晚撰寫遺書。

稱打熱線求助 更感驚恐寫遺書

案發前一日，被告帶外孫與男友葉潤輝飲茶，其間在日本城買刀，「諗住自己唔知幾時會死」，3人其後到數碼港遊玩。回家途中霆軒肚痛，她發現涉案酒店，亦突然憶起很多傷心事，不想回家，故決定入住酒店。在酒店房間，霆軒玩玩具時發脾氣，斥被告「咁蠢，唔識玩個玩具」，被告拿起剪刀剪下背包帶，想勒死霆軒，但感到「咁勒佢好似好殘忍」而停手。霆軒其後入睡，被告腦海突然浮現霆軒有精神病的想法，終用背囊帶勒斃霆軒。

被告續說，她之後打算用刀自殺，但「唔知插自己邊度先死」，又擔心影響酒店聲譽，會為負責清潔的酒店員工帶來麻煩，故要求酒店員工報警。被告在盤問下承認誤殺霆軒，但沒謀殺他，形容自己疼愛霆軒，她無為霆軒買保險，自己沒有得益。聆訊今續。

【案件編號：HCCC210/19】