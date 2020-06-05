12室七旬翁先陰後陽 張竹君：有潛伏期可理解

衛生防護中心至昨午4時於瀝源邨祿泉樓共收回1281個深喉唾液樣本瓶，當中26個因滲漏需再交，1255個樣本已檢測，沒新增確診；另有6戶失聯，該中心強烈呼籲交樣本，否則會強制檢測。

患者長時間留家 曾落樓會友數分鐘

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，祿泉樓72歲確診者曾於周一（1日）提交深喉唾液樣本，檢測結果呈陰性，但發低燒37.3℃，入院檢測呈陽性。她稱老翁「由陰轉陽」可以理解，因有潛伏期。張竹君稱，患者有糖尿病、高血壓，平常大多留在家中及照顧太太，甚少落街，曾在5月30日於室外見朋友數分鐘，同住的太太和女兒沒有病徵。

張竹君又稱，兩周內會再安排祿泉樓居民接受第二次深喉唾液檢測，但不會做血清測試。至於祿泉樓最先確診居民的同事所住的葵聯邨聯悅樓，已驗1978個樣本，結果全部陰性。

醫院管理局總行政經理劉家獻指出，居住在祿泉樓的蔬果包裝女工確診者，目前情况仍危殆，而曾接觸該名女患者的男救護員於周日（5月31日）到急症室時，沒有病徵，病毒檢測呈弱陽性，其血清測試呈陰性，即找不到抗體，他至前日開始有少少發燒，昨日有頭痛，暫時肺部清，微生物專家分析似是剛感染的表現。

增5輸入 均由孟加拉返港

另外，本港新增5宗輸入個案，全部從孟加拉乘坐KA734經馬來西亞轉機，昨日抵港，現本港累計有1099宗確診及1宗疑似個案。

（抗疫新階段）