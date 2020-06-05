祿泉樓12室3戶中招 百人疏散 防護中心：感染偶然性下降 或連接坐廁氣喉有關

昨確診的72歲翁本身有糖尿病、高血壓，近日主要留在祿泉樓住所照顧跌傷的妻子，5月30日曾戴口罩到樓下見朋友數分鐘。祿泉樓現有3個12室單位有人染疫，除了上述患者住11樓，還有最早確診的包裝女工與丈夫住8樓、周二確診的56歲女子住10樓；另外3名患者分別居住7樓10室，及包裝女工的同層對面單位。

另外，6個爆疫單位中，有4個共用雙數層升降機，兩個共用單數層升降機；5個信箱同處於雙數升降機大堂（見圖）。

衛署未掌握疏散戶是否涉失聯居民

祿泉樓於本周一增4宗初步確診，當晚曾到場視察的環境局副局長謝展寰昨在疫情記者會表示，當晚檢查4個涉事單位後，看不到喉管、氣喉及氣窗有明顯損毁等結構問題，加上當時有兩個單位位於蔬果包裝女工的單位對面，相信公共大門、信箱等環境因素是感染途徑。然而，他昨接獲通知12室有新個案，合共3個單位同一坐向並接駁同一條渠，認為不能排除喉管是另一傳播途徑，故疏散居民「最穩陣」，房署人員可詳細檢查喉管，如有問題會改正並消毒。

衛生署向居住祿泉樓2至15樓的10及12室內沒病徵的住戶發出檢疫令；若有病徵會送院隔離，衛生署至昨午未掌握須撤離的居民是否涉仍失聯的6戶。謝展寰解釋，10室與12室單位座廁的糞渠雖分開，但坐廁位置有氣喉連接，不排除病毒因此經氣喉由12室通向10室單位。他補充，該情况的可能性較低，若住戶的氣喉沒損毁，病毒不會因此傳播。

袁國勇日前視察後稱對其中兩個單位同坐向感擔憂，但暫未見涉及結構問題。衛生防護中心及環境局昨多次被問當晚是否對渠管問題「走漏眼」、撤離居民緩慢，謝展寰表示，當時兩個單位在包裝女工對面，很有信心結構問題不是傳播源頭，加上收集喉管外壁等環境樣本對測試呈陰性，相信環境因素是主因，他強調至今未能確認渠管是否相關。衛生防護中心傳染病處主任張竹君則稱，基於有新個案，3個12室的住戶感染的偶然性下降，不排除與渠管相關。

醫生：沒指示勿自行撤離有疏漏 憂隱形患者

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，當局在本周一視察環境後，沒向居民發出清晰指示，包括要求居民勿自行搬離及要求醫學觀察等，認為當局「有少少遺漏」，擔心有隱形患者流出社區，或致另一波傳播，建議當局經過是次爆發，建立系統性處理方法，免控疫工作付諸流水。

測量師促檢查單位地台去水位

測量師學會前會長何鉅業認為，現有證據未能證明祿泉樓渠管傳播病毒，但10室及12室的氣喉相通，並連接大廈垂直氣喉，如喉管滲漏或坐廁去水位無法隔氣，相關單位都會受影響。他補充，除了要檢查坐廁渠管有否問題，另要檢查地台去水位等有否同類問題。

明報記者

（抗疫新階段）

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