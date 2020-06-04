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2020年6月4日星期四
港聞二
上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
英揆：將准BNO留英一年
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
3寮屋區改建公屋 料2025動工
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓
航拍機擊傷女途人 機主被捕
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
尊子漫畫
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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