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兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨

【明報專訊】梨木樹邨榮樹樓走廊上周日凌晨傳出爆炸聲，女住戶自行將火救熄，警方在單位外檢獲自製燃燒裝置，昨拘捕兩少年，涉嫌縱火，初步調查相信兩人與住戶有私怨而報復，暫無證據顯示與反修例運動有關。

戶主自行救熄 現場遺電線電話

兩名16及17歲少年，分別報稱學生及無業，兩人為朋友關係，有黑社會背景，他們涉嫌縱火被捕，事後由探員帶返警署扣留調查。上周日（5月31日）凌晨4時許，梨木樹邨榮樹樓一名51歲陳姓女住戶發現單位外傳出異味及巨響，開門發現有可疑物品起火，女住戶自行將火救熄，警方及消防到場，發現一批已焚毁可疑物品，包括電話、電線、電池等，爆炸品處理課人員到場調查，初步相信是自製燃燒裝置。

新界南重案組高級督察梁惠儀稱，兩少年與涉事單位住戶有私怨，相信事件屬報復，無證據顯示與反修例運動有關，警方在其中一人的寓所檢獲電話、電池等物品。警方初步調查相信，有人從網上學習製作裝置，裝置的運作方式仍有待爆炸品處理課人員進一步檢驗。

據了解，女住戶與兩名20多歲子女同住，事後單位木門損毁，懷疑由該裝置造成，走廊地面遺留連接電線的部件、燒焦紙張等。有街坊稱，事發時聽到一聲巨響，感到震驚，不敢開門察看，直至開門時裝置已被檢走，據他了解，裝置與一部手機連接，疑似一個「手機炸彈」。

相關字詞﹕燃燒裝置 縱火 爆炸

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