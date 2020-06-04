教官榨財案 學警抽獎收二手電話

被告歐智威（49歲）在2012年12月至2013年6月間，是其中一班警員訓練課程的副班主任，否認以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益及公職人員行為失當共4罪。

證人：被告遭投訴濫收班會費

着學員答「自己用多咗」

以特赦證人身分作供的前警員馬寶權，案發時擔任學警班的財政長。馬續憶述，被告有一次向全班學警訓示，稱收到一封匿名信投訴他濫收班會費，仔細羅列其班開支，認定該信為班中學警所為，更要求他們若被學院查問時，着他們要回答為「自己用多咗」，如留堂時叫外賣。

馬寶權又稱，被告有一次召集班上學警，聲稱要向每人收取1000元買禮物，送予每一人及最有貢獻學警。被告收取共3萬元現金，獎品中包括遙控模型、太陽眼鏡、攬枕、手提電話，以及每人一個電筒。馬亦在抽獎環節時，抽中一部手提電話，打開後發現手機內有他人照片，包裝及保護貼已被撕開，並稱曾見過被告用類似型號的電話。

另外辯方在盤問時指出，被告曾經訓示學警，要求他們勿依賴「3個朋友」，即「求X其、斷X估、唔X做」，而馬寶權在整個受訓過程覺得與被告相處很侮辱；馬回應記得被告有此說法。案件今續。

【案件編號：DCCC816/19】