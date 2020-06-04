港聞

港聞二

散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進

【明報專訊】一名男工今年2月於流浮山一處理廢棄金屬的無名工場工作期間，從約5米高的梯墮下受傷，僱主至今未有向勞工處呈報工傷及繳付醫療費用。工場一名自稱監工的男子承認因未有為男工購買保險而沒呈報工傷，但至今仍未有公開公司名字，令追討有困難。

5米高墮下 肩膊盤骨受傷

從事散工約兩年的技工李先生，今年2月在工友介紹下到流浮山鳳降村一處理廢棄金屬的無名工場工作。李先生稱，工場環境惡劣，工作期間灰塵四起，但僱主只為員工提供一個頭盔及外科口罩。李先生在工場工作約一周，2月3日因處理金屬的機器內有阻塞物，工友要求他進入5米高機器內檢查，李先生遂爬梯內進。當他爬出機器時，另一名工友突然啟動機器，震動到爬梯，李先生隨即墮下，左邊肩膊及盤骨受傷、小腿𠝹傷，至今仍需到醫院做物理治療。意外後，僱主未有向勞工處呈報工傷，至3月，李先生自行呈報，卻因無法提供工場名稱及確實地址，獲處方回覆稱個案較難跟進。

「唔知報工傷流程」 監工認無購保險

本報上月初曾到涉事工場了解，一名自稱監工的男子「威哥」現身回覆查詢，他承認2月曾發生工傷意外，因涉事工人是散工，意外當日他仍在試用期內，公司沒為他購買保險，故一直沒呈報工傷。他又稱自己「唔知道（報工傷）流程係點」，反問是否要找勞工處。他又稱，過去曾多次為從事散工的工人購買保險，惟工人上班兩三天便離職，遂改為設「試用期」，通過後才為工人購買保險。他又說，工場一直要求員工自備防護裝備，部分工人開工時不習慣戴口罩，遂沒有提供。本報查詢後，威哥主動聯絡勞工處，李先生上月底亦向對方提供相關資料，但至今其僱主仍未有完成報工傷程序。

根據《僱員補償條例》，僱主必須於工傷意外發生或知悉事件後14天內向勞工處處長呈報。另外，所有僱主必須投購僱員補償保險，不論其合約期或工作時數長短、全職或兼職。勞工處回覆查詢稱，僱員若懷疑僱主並沒有就工傷意外向勞工處處長呈報，可直接向勞工處求助，處方會主動跟進，如在處理工傷個案的過程中發現僱主涉嫌違反《條例》的規定，處方會在取得足夠證據時向僱主提出檢控。

權益會批勞處被動機械化

協助傷者的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，涉事僱主事發4個月仍未報工傷是明顯犯法，雖然李先生無法提供工場確實名稱及地址，但其後監工主動聯絡勞工處，處方理應有其聯絡方法。她批評勞工處角色過於被動，應「做多一步」主動調查，「政府部門都話查唔到，係咪程序太機械化？」她說，大部分散工均由蛇頭或工友互相介紹入職，她提醒工人開工前應問清楚公司及僱主資料，以保障自己。

明報記者 陳冬綾

上 / 下一篇新聞

上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見
上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
英揆：將准BNO留英一年
英揆：將准BNO留英一年
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限
祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
3寮屋區改建公屋 料2025動工
3寮屋區改建公屋 料2025動工
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓
沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓
航拍機擊傷女途人 機主被捕
航拍機擊傷女途人 機主被捕
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟