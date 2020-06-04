散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進

5米高墮下 肩膊盤骨受傷

從事散工約兩年的技工李先生，今年2月在工友介紹下到流浮山鳳降村一處理廢棄金屬的無名工場工作。李先生稱，工場環境惡劣，工作期間灰塵四起，但僱主只為員工提供一個頭盔及外科口罩。李先生在工場工作約一周，2月3日因處理金屬的機器內有阻塞物，工友要求他進入5米高機器內檢查，李先生遂爬梯內進。當他爬出機器時，另一名工友突然啟動機器，震動到爬梯，李先生隨即墮下，左邊肩膊及盤骨受傷、小腿𠝹傷，至今仍需到醫院做物理治療。意外後，僱主未有向勞工處呈報工傷，至3月，李先生自行呈報，卻因無法提供工場名稱及確實地址，獲處方回覆稱個案較難跟進。

「唔知報工傷流程」 監工認無購保險

本報上月初曾到涉事工場了解，一名自稱監工的男子「威哥」現身回覆查詢，他承認2月曾發生工傷意外，因涉事工人是散工，意外當日他仍在試用期內，公司沒為他購買保險，故一直沒呈報工傷。他又稱自己「唔知道（報工傷）流程係點」，反問是否要找勞工處。他又稱，過去曾多次為從事散工的工人購買保險，惟工人上班兩三天便離職，遂改為設「試用期」，通過後才為工人購買保險。他又說，工場一直要求員工自備防護裝備，部分工人開工時不習慣戴口罩，遂沒有提供。本報查詢後，威哥主動聯絡勞工處，李先生上月底亦向對方提供相關資料，但至今其僱主仍未有完成報工傷程序。

根據《僱員補償條例》，僱主必須於工傷意外發生或知悉事件後14天內向勞工處處長呈報。另外，所有僱主必須投購僱員補償保險，不論其合約期或工作時數長短、全職或兼職。勞工處回覆查詢稱，僱員若懷疑僱主並沒有就工傷意外向勞工處處長呈報，可直接向勞工處求助，處方會主動跟進，如在處理工傷個案的過程中發現僱主涉嫌違反《條例》的規定，處方會在取得足夠證據時向僱主提出檢控。

權益會批勞處被動機械化

協助傷者的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，涉事僱主事發4個月仍未報工傷是明顯犯法，雖然李先生無法提供工場確實名稱及地址，但其後監工主動聯絡勞工處，處方理應有其聯絡方法。她批評勞工處角色過於被動，應「做多一步」主動調查，「政府部門都話查唔到，係咪程序太機械化？」她說，大部分散工均由蛇頭或工友互相介紹入職，她提醒工人開工前應問清楚公司及僱主資料，以保障自己。

明報記者 陳冬綾